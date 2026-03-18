Guvernul limitează procurarea motorinei în canistre. Câți litri vom putea cumpăra

Moldovenii nu vor mai putea procura motorină de la stațiile PECO în canistre de zeci sau sute de litri. Guvernul a instituit o limită de 20 litri pentru recipientele omologate, în contextul crizei carburanților. Decizia a fost anunțată de către Serghei Diaconu, director general al Centrului Național de Management al Crizelor, în ședința de astăzi a Executivului.

„În perioada 5-16 martie 2026, după desfășurarea mai multor acțiuni de analiză și coordonare interinstituțională în vederea gestionării stării de alertă au fost identificate necesități pentru introducerea ajustărilor la măsurile deja instituite, pentru a face mai eficientă și proporțională intervenția statului.

Avem mai multe situații raportate de speculații și abuz, precum și procurări nejustificate de către particulari la stațiile de petrol. În recipiente neomologate. Tocmai de aceea, venim cu propunerea de a limita temporar comercializarea motorinei în recipiente de consum la maxim 20 litri, pentru a preveni aceste achiziții excesive și abuzuri.

Nu ține de limitarea la 20 de litri, poți să-ți umpli tot recipientul la autoturism, capacitatea sa, plus să mai umpli un recipient omologat de 20 de litri. Avem situații când vin cu recipiente și de peste 200 de litri și asta crează presiune pe piață”, a punctat Serghei Diaconu, director general al Centrului Național de Management al Crizelor.

Tot în ședința de astăzi a Guvernului, premierul Alexandru Munteanu a venit cu un comentariu pe situația din țară, în contextul crizei carburanților: „Situația e stabilă, prețurile cresc, dar oricum rămân cele mai joase din zonă”.

Unii moldoveni au început să facă haz de necaz pe situația din domeniul energetic și creșterea drastică a prețurilor la carburanți în țară. „Schimb 100 litri de motorină pe un apartament în Chișinău”, a scris un internaut pe rețele, iar alții au comentat activ postarea.

Miercuri, 11 martie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a verificat câteva stații PECO, în contextul în care pe rețelele sociale au apărut informații despre posibile probleme la alimentarea cu carburanți. „Am constatat că autoturismele se alimentează în mod normal, iar în unele stații cisternele aduc combustibil pentru a suplimenta stocurile de benzină și motorină. Știm că există și stații care, temporar, nu comercializează motorină, deoarece consideră că prețul plafon stabilit de ANRE nu le acoperă toate costurile. Nu putem interzice acest lucru”, a menționat ministrul.

De cealaltă parte, deputatul PAS Radu Marian a declarat că, potrivit legislației în vigoare, stațiile de alimentare care dețin carburanți, dar refuză să-i vândă, pot fi sancționate cu amendă: „Dacă ai rezervare și nu vinzi, atunci e încălcare”.