Pete de ulei au fost observate din nou pe râul Nistru

Pete de ulei au fost observate pe râul Nistru. Poluarea râului a fost depistată în această dimineață la Vadul lui Vodă.

Petele de ulei au fost descoperite în această dimineață, în zona podului din Vadul lui Vodă.

Sursa poluării este necunoscută.

În martie, Moldova s-a confruntat cu poluarea râului Nistru cu produse petroliere după atacul rusesc asupra Hidrocentralei ucrainene din Novodnestrovsk. Concentrația substanțelor poluante în primele zile a depășit norma admisă de 40 de ori.

La 1 aprilie, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că criza poluării râului Nistru cu produse petroliere a trecut, iar situația este sub control.