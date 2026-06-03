SUA vor plăti 4,9 milioane de euro proprietarilor de bunuri de pe fostul Stadion Republican

Directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, a anunțat că mai mulți dintre proprietari expropriați de pe terenul fostului Stadion Republican au contestat în instanță sumele stabilite de evaluatori independenți.

„În procesul gestionat de APP au fost expropriate toate bunurile private care au avut acte confirmative, care au fost înregistrate și s-a putut demonstra că sunt în proprietatea unui agent economic sau a unei persoane fizice. Vorbim despre 16 bunuri, care aparțin unui număr de 10 titulari de drept. Suma totală stabilită pentru despăgubirea acestor bunuri este de 96 milioane 469 mii 722 lei, ceea ce reprezintă aproximativ 4,9 milioane de euro. Suma se referă strict la bunurile care au fost recunoscute, legal înregistrate. Urmează ca partea americană să transfere diferența de 3,2 milioane de euro, care deja au fost transferate. Toate documentele confirmative au fost prezentate și în câteva zile urmează să fie transferați banii”, a menționat Cojuhari.

„Pentru procedura de expropriere, pentru achitarea către toți proprietarii, a fost planificată suma de 7,5 milioane de euro. Statul a despăgubit doar bunurile care au existat legal, confirmate prin acte și înregistrate conform legii. Nu putem achita din bani publici construcții neautorizate sau bunuri pentru care niciun proprietar nu a putut dovedi că-i aparțin.

Persoanele pot contesta cuantumul care le-a fost plătit, avem astfel de contestări, dar urmează să se desfășoare toate procedurile legale în instanța de judecată și să fie clarificat cât de corect au fost stabilite aceste sume. Ele au fost stabilite de evaluatori independenți. APP nu a intervenit în acest proces.

Astfel, protejăm dreptul public și ne onorăm angajamentele din acordul dintre Guvernul Republica Moldova și cel al SUA”, a punctat directorul APP.