Directorul unui colegiu din capitală și decanul unei facultăți, cercetați într-un dosar de corupție și trafic de influență

Șapte persoane, printre care decanul unei facultăți de la USM, directorul unui colegiu din capitală, doi intermediari și trei studenți, sunt cercetate într-un dosar de corupere și trafic de influență. Ofițerii CNA, în comun cu Procuratura Anticorupție, au efectuat descinderi în vederea acumulării materialelor probatorii.

Potrivit probelor acumulate, decanul, având calitatea de conducător științific și membru al comisiei de susținere a tezelor de licență, ar fi pretins și primit bani în schimbul elaborării tezelor de licență, pe care le-a transmis ulterior în format electronic unor studenți ai facultății pe care o conduce. Totodată, acesta ar fi influențat membrii comisiei de specialitate pentru a asigura promovarea lucrărilor respective.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și birourile persoanelor implicate, ofițerii CNA și procurori au ridicat documente, suporturi electronice, diplome și sume de bani, ale căror proveniență urmează a fi stabilită. Bănuiții urmează a fi cercetați în stare de libertate.

CNA și Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a întregului lanț infracțional.