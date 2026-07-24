Discurs dur al unei șefe de promoție: Ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri

Ceremonia de absolvire a promoției 2026 de la UMF „Grigore T. Popa” din Iași s-a transformat într-un moment extrem de incomod pentru conducerea instituției. În locul unui discurs festiv, Claudia Ciobanu, șefa de serie a specializării Asistență Medicală Generală, a lansat acuzații grave privind modul în care sunt pregătiți viitorii angajați din sistemul sanitar.

„Perioada anilor de facultate nu a fost deloc simplă și poate cu părere de rău spun că uneori am simțit că nu avem susținere de la persoanele de la care am fi așteptat să ne susțină. Și vreau să mă adresez acum conducerii facultății și să trag un semnal de alarmă. Înțeleg că poate nu toate lucrurile țin de dumneavoastră, dar haideți să încercăm să facem lucrurile să meargă și să fie bine pentru toată lumea”, a spus absolventa.

Criticile au vizat atât activitatea didactică, cât și stagiile clinice.

„Studenții nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri. Putem face asta și singuri. Nu este în regulă să stăm uneori cu orele să sprijinim pereții în spitale fără să ne bage nimeni în seamă. Asta nu este medicină.”

Absolventa a vorbit și despre condițiile materiale în care învață studenții.

„Nu este normal ca jumătate dintre noi să plătească an de an taxă și totuși uneori să stăm în amfiteatre care aproape cad peste noi.”

Cel mai puternic mesaj al discursului a venit însă la final, când reprezentanta promoției a spus că mulți dintre absolvenți nu se simt pregătiți pentru profesia pe care urmează să o exercite.

„Sper din tot sufletul ca odată cu înființarea noii facultăți, și anume cea de Științele Sănătății, lucrurile să fie mult mai bune pentru specializarea Asistență Medicală. Sper ca următorii șefi de serie care vor sta aici în locul meu să poată spune cu mândrie că au absolvit această facultate și că se simt pregătiți să intre în câmpul muncii, pentru că, din păcate, majoritatea dintre noi nu putem face asta.”

Declarațiile au fost făcute în cadrul ceremoniei de absolvire a promoției 2026 a UMF Iași, la care au participat cei 1.766 de absolvenți ai universității, reuniți pentru depunerea Jurământului lui Hipocrat.