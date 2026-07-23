Armata Națională a detașat un nou contingent de militari în misiunea KFOR

Armata Națională a detașat cel de-al 25-lea contingent de militari în operația de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Cei 41 de militari vor participa, timp de șase luni, la misiuni de securitate și patrulare în zona de responsabilitate.

Ceremonia oficială de detașare a avut loc în prezența conducerii Ministerului Apărării și a Marelui Stat Major, precum și a reprezentanților Oficiului de Legătură NATO, Ambasadei Republicii Italiene în Republica Moldova, atașaților militari și rudelor militarilor.

Contingentul este format din 41 de militari, inclusiv geniști, transmisioniști, infanteriști, conducători auto și felceri. Pe durata misiunii, aceștia vor executa misiuni de securitate, vor asigura paza obiectivelor militare și vor desfășura patrulări în aria de responsabilitate.

Militarii moldoveni vor fi dislocați la baza militară „Camp Villaggio Italia” din localitatea Peć, Kosovo, unde vor activa în cadrul Comandamentului Regional Vest (Regional Command-West) al misiunii KFOR.