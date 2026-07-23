Verișoara Maiei Sandu, vizată într-un dosar penal pentru abuz. CNA a răspuns denunțului lui Dragoș Galbur privind MoldATSA

CNA confirmă, într-un răspuns adresat liderului PNM, Dragoș Galbur, că denunțul privind presupuse nereguli la angajarea și remunerarea Anastasiei Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, la Î.S. „MOLDATSA”, este examinat în cadrul unui dosar penal pornit pentru abuz de putere sau abuz de serviciu.

Potrivit răspunsului semnat de Ion Crudu, șef-adjunct al Direcției Generale Urmărire Penală a CNA, denunțul lui Galbur a fost înregistrat pe 24 iunie 2026, iar pe 29 iunie a fost pornită urmărirea penală în cauza nr. 2026970513, în baza art. 327 alin. (4) din Codul penal. În dosar sunt investigate „acțiunile pretins ilegale ale angajaților” întreprinderii de stat MOLDATSA, „inclusiv cu funcție de conducere”.

„Prin urmare, acțiunile și faptele la care ați făcut referire în denunț sunt examinate în cadrul cauzei penale menționate”, se arată în documentul datat 22 iulie.

Scandalul a izbucnit în iunie, după ce investigațiile de presă au arătat că Taburceanu, purtătoare de cuvânt la MoldATSA, a încasat peste un milion de lei în mai puțin de un an, cu o remunerație lunară care în 2026 a depășit 120.000 de lei. Pe fondul controversei, ea și-a depus demisia și a anunțat că va restitui sporurile și adaosurile la salariul de bază, iar președinta Sandu a declarat că nu a avut nicio implicare în angajarea verișoarei sale. Directorul MoldATSA, Dumitru Vangheli, a fost demis pe 22 iunie, după ce Consiliul de Administrație i-a revocat mandatul.