„Legea trădătorilor”, votată. Rusia restrânge drepturile opozanților din străinătate

Parlamentul Rusiei a adoptat o lege a „trădătorilor” care limitează drepturile cetățenilor ruși aflați în străinătate și care sunt urmăriți penal în țară. Printre prevederile noului act legislativ se numără înghețarea conturilor bancare, restricții asupra bunurilor și refuzul accesului la servicii consulare. Juriștii avertizează că această lege duce la pierderea de facto a cetățeniei.

Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului de la Moscova, a votat „Legea trădătorilor” care va intra imediat în vigoare după promulgare, fără o perioadă de tranziție.

Restricții financiare și blocaj consular

Potrivit noii legi, cetățenii ruși care locuiesc în străinătate pentru a evita urmărirea penală în Rusia vor avea conturile bancare înghețate și nu vor mai putea vinde proprietăți sau autovehicule deținute în țară.

De asemenea, autoritățile vor putea suspenda licențe și acreditări, bloca accesul la aplicațiile bancare și refuza furnizarea serviciilor consulare.

Legea se aplică și persoanelor sancționate în baza legislației privind „agenții străini” sau a celor acuzate că au cerut impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei.

Actul vizează și persoanele care au contestat integritatea teritorială a țării, au „discreditat” forțele armate sau că au colaborat cu organizații pe care autoritățile ruse le-au declarat „indezirabile”.

„Este vorba despre cei care fac rău țării noastre. Despre extremiști, despre trădători ai patriei. Despre cei care, ani la rând, au încercat să facă totul pentru a ne distruge statul. Care justifică nazismul și îi insultă pe soldații și ofițerii noștri, în timp ce se ascund de pedeapsă în alte state”, a declarat președintele Dumei, Viaceslav Volodin, înaintea votului.

Avertismentele juriștilor

Potrivit unei analize realizate de organizația First Department, efectele cumulative ale noii legislații echivalează cu o „privare de facto de cetățenie”.

„O persoană care a plecat din motive politice și a fost etichetată drept „persoană care se sustrage” va fi privată de cetățenie pe plan intern. Tot ce ține de Federația Rusă, bunuri, conturi, afaceri, servicii consulare, poate fi folosit împotriva sa, în timp ce ea însăși este practic privată de orice posibilitate de a utiliza aceste elemente în propriul interes”, transmite organizația pentru drepturile omului.

Activiștii și jurnaliștii, cei mai expuși

Potrivit proiectului independent pentru drepturile omului OVD Info, printre cei mai expuși riscurilor se numără persoanele incluse pe lista „agenților străini”, activiștii politici, jurnaliștii, avocații și membri organizațiilor pe care autoritățile ruse le-au desemnat drept „extremiste”.

Până la sfârșitul anului 2025, cel puțin 1.299 de persoane au fost urmărite penal pentru opoziția față de război, dintre care 373 se aflau încă în detenție.