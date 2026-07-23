Mecanismul de acordare a sporului de performanță pentru profesori va fi revizuit

Mecanismul de acordare a sporului pentru performanța individuală a cadrelor didactice va fi revizuit de Ministerul Educației și Cercetării. Profesorii și managerii școlari sunt invitați să vină cu propuneri pentru simplificarea procedurii.

Cadrele didactice și de conducere din instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclurile I și II, își pot exprima opiniile și împărtăși experiențele prin completarea unui chestionar online până pe 1 august.

Potrivit MEC, mecanismul urmează să fie revizuit pentru a reduce birocrația în activitatea cadrelor didactice, a eficientiza procesul de evaluare și a asigura un sistem de motivare financiară echitabil și transparent pentru personalul didactic.

Sporul la salariu pentru performanța individuală profesională se acordă concomitent cu salariul lunar și se aplică pe parcursul unui semestru, pentru rezultatele obținute la evaluarea performanțelor profesionale individuale obținute în semestrul precedent. Pentru personalul didactic nou angajat sporul pentru performanță se poate stabili după cel puțin o lună de la data angajării.