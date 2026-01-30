Dmitri Peskov: Rusia nu va ataca Ucraina până pe 1 februarie

Rusia se va abține de la atacuri asupra Ucrainei până la 1 februarie. Anunțul despre oprirea bombardamentelor în următoarele două zile a fost făcut vineri de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a precizat că decizia a fost luată la solicitarea președintelui american, Donald Trump.

Acesta însă anunțase joi despre un armistițiu energetic pe durata unei săptămâni, invocând temperaturile extrem de scăzute din Ucraina.

Speakerul de la Kremlin a menționat că decizia de a sista atacurile în weekend urmărește crearea unor condiții favorabile pentru negocierile de pace.

Despre un armistițiu energetic care presupune încetarea atacurilor pentru o săptămână a anunțat joi președintele american, Donald Trump. Potrivit acestuia, liderul rus, Vladimir Putin, ar fi acceptat să nu atace o săptămână infrastructura energetică a Ucrainei, pe fondul condițiilor meteo extreme.

La scurt timp, președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, a confirmat că acest subiect a fost discutat și și-a exprimat speranța că înțelegerea va fi respectată.

Potrivit prognozelor meteorologice, săptămâna viitoare temperaturile din capitala Kiev vor coborî până la minus 25 de grade Celsius.