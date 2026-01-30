Procurorul din Glodeni, prins beat la volan, riscă sancțiuni disciplinare

Procurorul din raionul Glodeni, după ce ar fi fost surprins conducând automobilul în stare de ebrietate, riscă sancțiuni disciplinare. Ancheta de serviciu finalizată arată că acesta ar fi avut comportamente care afectează onoarea, probitatea profesională și prestigiul Procuraturii.

Solicitat de IPN, membrul Consiliului Superior al Procurorilor, Andrei Cebotari, a precizat că, potrivit Legii cu privire la Procuratură, faptele de acest tip pot fi sancționate prin avertisment, mustrare, reducere a salariului, retrogradare sau eliberare din funcție. Andrei Cebotari a subliniat că, în calitate de autor al sesizării, va insista pe cea mai dură pedeapsa – eliberarea din funcția de procuror.

Incidentul a avut loc în noaptea de 13 spre 14 ianuarie, când procurorul a fost oprit în trafic, fiind suspectat că conducea în stare de ebrietate. El a refuzat testarea alcoolică. În procesul documentării cazului, s-a constatat că procurorul nu a cooperat cu organele de ordine și a manifestat comportament inadecvat într-un spațiu public, se arată într-o postare publicată pe rețele de socializare de membrul CSP.

Andrei Cebotari a remarcat că un element agravant este că procurorul a mai fost implicat anterior în cauze penale similare, referitoare la refuzul de a fi testat pentru alcool sau de a se supune examenului medical pentru stabilirea stării de ebrietate, ceea ce presupune cunoașterea deplină a consecințelor legale ale refuzului.

Materialele procedurii disciplinare vor fi transmise Colegiului de disciplină și etică, care urmează să examineze cauza și să adopte o decizie conform legii.