Doi moldoveni, acuzați de mercenariat în rândurile „Wagner”. Riscă ani grei de închisoare

Trei persoane, printre care doi moldoveni și un ucrainean, sunt cercetate penal de autoritățile de la Kiev după ce au luptat în războiul din Ucraina, fiind membri ai grupului paramilitar „Wagner”. Potrivit Procuraturii Generale din Ucraina, cei doi moldoveni sunt suspectați de mercenariat și riscă până la 10 ani de închisoare, iar ucraineanul este acuzat de trădare de patrie și riscă detenție pe viață.

Potrivit datelor anchetei, suspecții au fost recrutați, finanțați, instruiți și asigurați logistic de către compania „Wagner”, după care au fost trimiși să lupte împotriva Ucrainei. Astfel, procurorii au stabilit participarea lor directă la confruntările armate din raionul Bahmut, regiunea Donețk.

„Niciun fapt de participare la agresiunea armată împotriva Ucrainei nu va rămâne fără o evaluare juridică corespunzătoare. Organele de drept continuă munca sistematică de documentare a infracțiunilor comise de mercenari și trădători, în scopul tragerii la răspundere a persoanelor vinovate, conform legii”, se menționează în comunicatul instituției.

În prezent, precizează reprezentanții procuraturii, se examinează aplicarea măsurilor preventive față de suspecți.