55% dintre maghiari spun că Viktor Orbán este obosit și nepotrivit să mai conducă Ungaria

Majoritatea alegătorilor pro-guvernamentali din Ungaria ar dori să-l vadă pe ministrul de Externe Péter Szijjártó drept succesor al premierului Viktor Orbán, dacă se pune serios problema succesiunii prim-ministrului, în timp ce János Lázár este mult în urmă, pe locul al doilea, potrivit unei cercetări recente realizate de Publicus Intézet(Institutul Publicus). Conform unui sondaj reprezentativ comandat de Népszava, plecarea lui Viktor Orbán nu ar rearanja semnificativ echilibrul puterii politice; peste 90% dintre susținătorii FIDESZ ar vota pentru acest partid chiar dacă acesta nu ar fi avut candidat la funcția de prim-ministru, relateză nepszava.hu.

Prim-ministrul Orbán s-a exprimat în câteva rânduri referitor la persoana care l-ar putea înlocui în funcția de premier. Într-un interviu, el a nominalizat-o mai întâi pe fosta ministră a Justiției, Judit Varga, ca având „abilitățile unui prim-ministru”, doar că aceasta s-a retras din viața publică în urma scandalului privind grațierea unui bărbat care fusese condamnat pentru pedofilie. Ulterior, la festivalul MCC din Esztergom i-a menționat ca posibili candidați pe actualul ministru al Externelor, Péter Szijjárt, dar și pe ministrul Transporturilor, János Lázár. La reuniunea DPK din decembrie, Viktor Orbán a declarat că deși se află în perioada de glorie, FIDESZ este o comunitate care „poate oricând să prezinte cel mai potrivit lider. «Dacă vrem o guvernare fiabilă, lentă și calmă, atunci îi vom cere lui János Áder să o preia. (…) Dacă ne vom sătura de asta și vrem ceva aventuros sau nou, atunci îl vom ruga pe János Lázár. Și dacă credem că cel mai important lucru este ca finanțele noastre să fie în ordine, atunci îi vom solicita lui Mihály Varga să vină de la Banca Națională», a spus el.

În orice caz, tabăra partidului de guvernământ are și ea o opinie despre cine ar putea prelua ștafeta de la Viktor Orbán – dacă acest lucru se va întâmpla vreodată; dintre numele propuse până acum, 39% îl consideră pe Péter Szijjártó cel mai potrivit pentru acest lucru, în timp ce János Lázár este urmat de doar 12%. András Pulai, director executiv al Institutului Publicus, a declarat pentru Népszava: „este remarcabil faptul că Lázár s-a aflat într-o poziție atât de slabă față de Szijjártó în rândul susținătorilor FIDESZ, în ciuda susținerii spectaculoase a lui Orbán în campanie”. La nivel de populație – și nu doar în interiorul FIDESZ – el începe cu șanse și mai mici, Mai precis, ministrul Transporturilor se află abia pe locul patru în clasament, după Péter Szijjártó care conduce cursa, după gyvernatorul Băncii Centrale, Mihály Varga, și după varianta de răspuns „altcineva”. Trebuie precizat că Péter Magyar, președintele Partidului Tisza și opozantul lui Orbán, a scris recent că János Lázár ar fi nominalizat în locul lui Viktor Orbán pentru a conduce o posibilă coaliție Fidesz-Mi Hazánk.

Mai trebuie sunliniat că Orbán a fost întrebat ultima dată la conferința sa de presă de sfârșit de an dacă va fi din nou candidatul FIDESZ pentru funcția de prim-ministru. El a declarat că, deși partidul caută un succesor, în prezent nu există un candidat mai potrivit decât el. Pe de altă parte, date recente ale Publicus arată că 55% din populația totală îl consideră pe Viktor Orbán „obosit și nepotrivit să mai conducă țara”. Aceasta este și opinia a 4% dintre alegătorii Fidesz, deși 94% dintre aceștia îl susțin în continuare și nu consideră că o succesiune este oportună.