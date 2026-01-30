Zelenski nu dă nicio palmă de pământ. „Suntem pregătiți pentru compromisuri care să ducă la o încheiere reală a războiului”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că nu s-a ajuns la niciun compromis în privința regiunii Donețk și că problema teritorială trebuie soluționată la nivel de conducere.

Anunțul a fost făcut de Zelenski în timpul unei discuții cu jurnaliștii, potrivit Ukrinform.

„Până în prezent, nu am reușit să găsim un compromis în problema teritorială, și anume în ceea ce privește o parte din estul Ucrainei. Este vorba despre regiunea Donețk a Ucrainei. Considerăm că cererile dure adresate Ucrainei nu reprezintă în mod cert un compromis. Aceasta este o modificare a integrității teritoriale a Ucrainei. Și acesta este exact formatul pe care partea rusă l-a semnalat public. Am spus de multe ori că suntem pregătiți pentru compromisuri care să ducă la o încheiere reală a războiului, dar care nu au legătură cu schimbarea integrității teritoriale a Ucrainei”, a declarat președintele Ucrainei.

Zelenski mai spune că partea americană înțelege această poziție și propune o soluție de compromis privind o zonă economică liberă.

„Problema controlului asupra unui anumit teritoriu, chiar și a unei zone economice libere, trebuie de asemenea să fie corectă. Mai exact, controlul Ucrainei asupra teritoriilor pe care le controlăm. Aceasta este, în linii mari, viziunea noastră, care a fost subliniată pentru prima dată la Abu Dhabi, într-un format trilateral. Adică, pentru prima dată în acest format, deschis, între părți”, a precizat Volodimir Zelenski.

Potrivit președintelui ucrainean, în urma negocierilor din Emiratele Arabe Unite, s-a convenit ca părțile să revină asupra acestor chestiuni la următoarea întâlnire, când rușii vor avea un răspuns din partea conducerii lor la inițiativele anunțate, deoarece, în timpul negocierilor, partea ucraineană a avut posibilitatea de a comunica operativ cu președintele, în timp ce partea rusă nu a avut această posibilitate.

„Am spus în repetate rânduri că astfel de probleme complexe vor fi rezolvate la nivel de conducere, iar acest lucru este de înțeles, deoarece liderii sunt cei care au mandatul corespunzător”, a mai spune președintele Ucrainei.

Zelenski spune că și problema centralei nucleare de la Zaporojie este inclusă în lista problemelor teritoriale.

„Prin urmare, atunci când vorbim despre CNE Zaporojie și estul țării noastre, despre celelalte regiuni ale noastre, de unde au existat semnale că rușii sunt pregătiți să se retragă etc., toate acestea sunt probleme teritoriale. De aceea, se spune că problema teritorială este problema-cheie care încă trebuie rezolvată”, a concluzionat el.

Potrivit lui Zelenski, chiar dacă s-a ajuns la un acord asupra majorității celor 20 de puncte ale planului de pace, problema regiunii Donețk a rămas nerezolvată.

Pentru soluționarea problemei teritoriale, Ucraina propune oprirea la linia de contact, în timp ce americanii propun crearea unei zone economice libere, în special în regiunea Donețk, mai spune liderul Ucrainei.