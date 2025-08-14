Doar 46% dintre absolvenții de gimnaziu au fost admiși la licee

Concurs acerb pentru admiterea la liceele din Chișinău, în anul de studii 2025-2026. Totuși, în timp ce în capitală competiția pentru un loc a fost strânsă, în raioane concurența a scăzut.

Părinții spun că era nevoie de o mai bună organizare, mai multe locuri și clase suplimentare, dar și de o colaborare mai eficientă între autoritățile locale și Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Mai multe solicitări pentru profilul general

„Capacitatea de planificare și competența de planificare a numărului de locuri aparține administrației publice locale (APL). Instituția de învățământ își planifică numărul de locuri pentru organizarea învățământului liceal în funcție de capacitatea instituției de învățământ și, atunci, fiecare instituție își stabilește numărul de clase în funcție de spațiul disponibil”, a declarat Corina Lungu, șefă de direcție la Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova.

Planurile de admitere sunt aprobate de APL, iar până pe 25 mai fiecare liceu afișează numărul de locuri disponibile. În acest an, au fost planificate 604 clase în cele 327 de licee din Republica Moldova, dintre care 102 în mediul rural. În total, 24.380 de elevi au absolvit treapta gimnazială, iar 11.215 au fost admiși la liceu, în prima etapă de admitere. Mai exact, la liceu au fost admiși 46% dintre absolvenții de gimnaziu, mai mult decât anul trecut, atunci când ponderea a fost de 43%.

Profilul umanist rămâne cel mai solicitat – 6.043 de elevi, urmat de profilul real – 3.663, sport – 258, arte – 173 și general – 915 locuri. Profilul real este în scădere, cu 300 de locuri mai puține decât anul trecut, în timp ce solicitările pentru studii la profilul general au crescut.

„Noi ne străduim să corespundem cerințelor părinților, să creăm condiții foarte bune, părinții să rămână mulțumiți, dar să luăm pe copiii care sunt capabili de instruirea academică la liceu”, a spus Daniela Vacarciuc, directoarea Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Chișinău.

Copiii, orientați spre domenii profesional-tehnice

Experții în educație atrag atenția că liceul este destinat pregătirii academice, nu este obligatoriu, iar părinții trebuie să discute din timp cu copiii despre orientarea profesională, inclusiv spre colegii sau școli profesionale.

„Să nu uităm că treapta de liceu este o etapă în viața elevilor care înclină spre zona academică. Este, să zic așa, naiv să credem că, dacă copilul nostru a absolvit nouă clase într-o instituție, el trebuie să meargă în aceeași instituție și în clasele de liceu. Consider că părinții ar trebui, de prin clasa a opta – a noua, să aibă discuții, pot să zic zilnice, spre orientare profesională. Și, cred eu, că avem nevoie de specialiști în domeniile profesional-tehnice așa încât să putem orienta copiii spre școli profesionale, colegii”, a punctat Mariana Marin, expertă în educație.

Aceeași sursă a adăugat că urbanizarea, natalitatea scăzută, migrația și mentalitatea părinților contribuie la crearea unei presiuni în ceea ce privește locurile din liceele situate în Chișinău.

„Noi planificăm în funcție de câte săli de clasă avem, noi nu putem să modificăm în funcție de cererile copiilor. Eu am trei cabinete care le pun în joc, de exemplu, pentru 90 de locuri, pentru că atâtea bănci încap”, a afirmat Daniela Vacarciuc, la Radio Moldova.

Zece la sută din locuri, rezervate elevilor reveniți din străinătate sau refugiaților

Și în raioanele Leova și Orhei a fost înregistrată o concurență ridicată. Deschiderea unei clase de liceu costă 540.000 de lei, susține reprezentantul MEC, iar școlile trebuie să aibă surse suplimentare pentru extindere.

„Am avut pentru admitere 50 de elevi – profil real, 60 – profil umanist. Între timp, s-au schimbat un pic lucrurile. Toată lumea, de fapt, mai fuge de profilul real, fiindcă matematica este în joc și la bătaie, dar anul acesta, după planul de admitere, noi am propus 50 și avem 56 de solicitări pentru profil real. Dar este primul an când, după planul de admitere, avem 110 candidați și nu ne ajung patru”, a arătat Galina Melenciuc, directoarea Liceului „Ion Luca Caragiale” din Orhei.

Ministerul Educației a modificat legislația pentru a permite ca 10% din locurile din licee să fie rezervate elevilor reveniți din străinătate sau refugiați, cu o condiție – să susțină examenele necesare până la finalizarea liceului.

„Deși copiii nu au un certificat ce confirmă nivelul de absolvire în țara care a fost, el poate fi admis în învățământul liceal, cu o condiție – că până la absolvirea liceului, până la sesiunea de bacalaureat, el susține examenul de absolvire a nivelului de gimnaziu”, a explicat Corina Lungu de la MEC.

Lipsa cadrelor didactice calificate rămâne o problemă, însă responsabilitatea organizării aparține directorilor de licee. În unele cazuri, profesorii pot preda mai multe discipline pentru a acoperi deficitul.

Anul școlar 2025–2026 începe pe 1 septembrie, iar prima lecție va fi tematică și va fi anunțată de Ministerul Educației și Cercetării.