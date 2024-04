Doar două nopți nedormite te pot îmbătrâni cu 4 ani (studiu)

Un studiu recent a demonstrat că lipsa de somn te poate face să te simți semnificativ mai bătrân decât ești în realitate. Este nevoie doar de câteva nopți nedormite pentru a adăuga patru ani la vârsta pe care o percepi, spun specialiștii.

Acest lucru a fost dezvăluit într-un studiu publicat în Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, care ar putea avea implicații importante pentru sănătate în general, deoarece – explică cercetătorii – persoanele care se simt mai bătrâne decât sunt este puțin probabil să adopte un stil de viață sănătos. O noapte de somn întreruptă are efecte negative asupra calității vieții chiar și pe termen imediat. Leonie Balter, psihoneuroimunolog la Institutul Karolinska din Stockholm (Suedia), subliniază că percepția de a fi mai în vârstă decât vârsta reală poate încuraja o alimentație nesănătoasă și descuraja socializarea, experiențele noi și activitatea fizică, notează focus.it.

Balter și colegii săi au făcut două experimente.

În primul, au întrebat 429 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 70 de ani ce vârstă simt în interior și câte nopți de somn deranjat au avut în ultima lună. Pentru fiecare noapte de somn prost, participanții s-au simțit în medie cu trei luni mai bătrâni, în timp ce cei care au dormit prost în ultimele 30 de zile au raportat o vârstă percepută cu șase ani mai mică decât vârsta lor. În al doilea test, cercetătorii au întrebat 186 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 46 de ani cât de bătrâni se simt după două nopți de somn liniștit, în care au reușit să stea în pat timp de 9 ore, sau după două nopți în care au reușit să se odihnească doar patru ore. După nopțile de somn restricționat, voluntarii s-au simțit în medie cu 4,4 ani mai bătrâni decât erau în realitate, în timp ce după nopțile odihnitoare s-au simțit cu puțin sub trei luni mai tineri. Între cei mai obosiți și cei mai puțin obosiți a existat o diferență de vârstă percepută de 10 ani. În plus, persoanele care se culcă seara târziu și se trezesc târziu dimineața tind să se perceapă mai bătrâne chiar și după o noapte întreagă de somn, iar persoanele care se trezesc devreme resimt cel mai mult efectele unei nopți nedormite.

