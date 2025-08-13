4 scenarii pentru viitoarea hartă a Ucrainei, dacă Trump și Putin cad la înțelegere. Rușii s-ar putea apropia periculos de noi

Presa britanică a publicat o serie de hărți care reflectă patru posibile compromisuri teritoriale ce s-ar afla în discuție în negocierile dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin. Aceste opțiuni au fost analizate de analiștii occidentali, care încearcă să estimeze ce concesii ar putea accepta Ucraina în eventualitatea unui acord cu Moscova.

Primul scenariu propus presupune o „înghețare” a frontului actual, acceptând practic ocupația rusă a unor teritorii ucrainene. Astfel, milioane de cetățeni ar rămâne sub administrația Rusiei fără schimbări teritoriale majore.

Al doilea scenariu prevede cedarea completă a regiunii Donbas către Rusia, atât regiunile Donețk, cât și Lugansk în întregime, ceea ce înseamnă o extindere semnificativă a teritoriilor aflate sub controlul Moscovei față de situația din prezent.

În al treilea scenariu, Rusia ar putea solicita Ucrainei să renunțe simultan la întregul Donbas, dar și la regiunile Herson și Zaporojie, o pierdere teritorială drastică pentru Kiev, care ar consolida poziția militară și strategică a Rusiei în sud și est.

Ultima variantă, considerată mai puțin probabilă, implică un schimb de teritorii: Rusia primește Donbasul integral, în timp ce Ucraina și-ar recăpăta controlul deplin asupra regiunii Herson.

Poziția lui Zelenski privind Donbasul

Înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat fără echivoc că nu va accepta retragerea trupelor ucrainene din Donbas ca parte a oricărui acord de pace. El avertizează că cedarea acestor teritorii ar reprezenta pentru Kremlin o platformă lansatoare pentru o viitoare ofensivă împotriva Ucrainei.

Zelenski a mai afirmat că sosirea lui Vladimir Putin în Alaska pentru această întâlnire este privită de Kremlin ca o victorie diplomatică, în condițiile în care președintele rus va avea ocazia să iasă din izolarea internațională.

Concomitent, Ucraina confirmă că forțele rusești au avansat cu aproximativ zece kilometri pe anumite sectoare din estul țării. Zelenski a dat asigurări că aceste unități ruse vor fi distruse în curând.



