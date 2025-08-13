Șor și-a deconspirat propria schemă de corupere electorală

Ilan Șor și-a deconspirat propria schemă de corupere politică și acționează direct pentru a pune presiuni asupra instituțiilor de stat. De această părere sunt unii analiști politici de la Chișinău, care spun că autoritățile trebuie să fie prudente și eficiente în această perioadă.

Atenționările vin după ce Ilan Șor a incitat la violență într-un mesaj video și i-a îndemnat pe susținătorii săi să se adune la un protest permanent, pentru o remunerare de 3.000 de dolari pe lună. Între timp, Poliția a lansat un avertisment public privind respingerea provocărilor și a faptelor ilegale.

Analistul politic Anatol Țăranu a declarat că, prin anunțul său plasat pe internet, Ilan Șor și-a dezvăluit propria schemă de corupere a cetățenilor.

„Dacă tu spui că ești gata să achiți sume de bani pentru oamenii care trebuie să protesteze, el recunoaște direct că protestatarii care sunt organizați de către gruparea Șor nu vin din propria inițiativă la aceste proteste, ci sunt plătiți, iar asta deja înseamnă corupție politică. El și-a denunțat propriii ortaci din Republica Moldova. Eu cred că ancheta din Republica Moldova, instituțiile respective au primit informații suplimentare care pot fi folosite în cadrul anchetei pentru ca aceste acțiuni ilegale să fie oprite”, a menționat Anatol Țăranu.

Expertul în securitate Andrei Curăraru avertizează asupra fluxului ilegal de bani care continuă să intre în Republica Moldova. „Dacă hoții nu ar dispune de resurse financiare, situația ar fi complet diferită”, a spus expertul.

„Perspectiva despre care vorbește Șor este de o lună, adică exact în apropierea alegerilor și tot scopul ăsta nu este legat de apărarea doamnei Guțul sau de restabilirea justiției în Republica Moldova cum declară el, dar de a crea presiuni asupra electoratului dar și asupra instituțiilor de stat. Eu nu cred că el va achita vreun leu. Va motiva că regimul îl blochează. Federația Rusă își extinde tentaculele peste tot, iar ceea ce se întâmplă în Republica Moldova este fără precedent pe continentul european și nu aș spune că sunt luate toate măsurile, dar sunt luate măsuri pentru a contracara acest fenomen”, a adăugat expertul.

În stradă, mulți dintre oamenii pe care i-am întâlnit se arată îngrijorați de noile tentative de destabilizare și cer implicarea fermă a instituțiilor de drept.

După declarațiile făcute de Ilan Șor privind remunerarea celor care vor veni la proteste, Inspectoratul General al Poliției a îndemnat cetățenii să nu se lase atrași în provocări, pentru a evita sancțiunile prevăzute de lege.

„Poliția avertizează – participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Oamenii legii nu vor permite organizarea grupărilor criminale în acțiuni de protest ilegale ce au scopul de a provoca dezordini și violență. Orice încercare va fi respinsă ferm în cadrul legal.”

În ultimele săptămâni, poliția și procurorii au efectuat peste 75 de percheziții la persoane și sedii ale formațiunilor afiliate lui Ilan Șor din mai multe raioane, vizând rețele suspectate că mobilizează susținători contra cost la proteste. Au fost ridicate sume mari de bani în numerar, telefoane și liste cu participanți, indicii clare ale unei organizări coordonate.