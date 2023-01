DOC. Fostul bodyguard al Maiei Sandu, ridicat în grad. Decretul a fost semnat de președinta țării

Directorul adjunct al Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS) Vasile Popa a fost ridicat în grad. Un decret în acest sens a fost semnat, pe 27 ianuarie, de către șefa statului Maia Sandu.

„Se conferă gradul special de general-maior al Serviciului de Protecție și Pază de Stat domnului Vasile Popa, director adjunct al SPPS”, se arată în document.

Vă aminitim că, pe 18 august 2022, Maia Sandu l-a promovat pe Vasile Popa la gradul de colonel. În decembrie 2020, Vasile Popa a fost numit în funcția de director adjunct al SPPS, de către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Anterior, acesta a fost garda sa de corp.

„A lucrat la guvern atunci când eu am fost prim-ministru. Are o experiență îndelungată în serviciu. E adevărat că la un moment dat a plecat, apoi a revenit în sistem, dar este profesionist, este calificat. A fost alături de mine în calitate de voluntar atunci când am fost în campania electorală, s-a apropiat și a spus că există anumite riscuri, dar a făcut voluntariat, fără salariu”, a precizat Maia Sandu într-o emisiune televizată.

SPPS este un organ de stat cu atribuţii speciale în domeniul securităţii statului, specializat în asigurarea protecţiei demnitarilor Republicii Moldova. În iunie 2019, instituția a trecut din subordinea parlamentului în cea a președintelui țării.

