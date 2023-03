DOC. Ministra Sănătății, semnal de ALARMĂ: Consiliile raionale, comportament de „OLIGARHI” în raport cu spitalele raionale. Socialistul Mitriuc de la Ungheni l-a trimis în concediu pentru 61 de zile pe șeful spitalului, ca acesta să nu fie demis

Președintele Consiliului raional Ungheni, socialistul Ghenadi Mitriuc, ar încearca să saboteze procesul de transfer al spitalului raional în gestiunea Ministerului Sănătății. Mai exact, președintele raionului a semnat un ordin prin care directorul IMSP Spitalul raional Ungheni, Vladimir Popovici, este trimis în concediu pentru 61 de zile, deși a fost demis de Ministerul Sănătății, transmite Ziarul Național.

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, susține că e vorba de o „decizie ilegală”, care demonstrează de ce a fost nevoie ca spitalele raionale să treacă în gestiunea instituției pe care o conduce.

„Un exemplu de atitudine a multor consilii raionale față de spitalele raionale. O mostră de comportament de mic oligarh. Fac ce vreau la mine-n sat…. În republica aceasta au sfidat toți legea. Majoritatea consiliilor a investit în directori, ca să le servească politic – pe ei, pe partide, clanurile, afacerile. Nu îi interesau oamenii și nici dezvoltarea spitalelor. S-au instalat echipamente la mâna a doua, s-au semnat contracte de parteneriat dubioase cu termen până la „sfârșitul lumii”. S-a mai pus condiția ca spitalele să nu poată procura propriile echipamente… Stimați cetățeni, vă mai întrebați de ce așteptați cu lunile investigații, operații? Acum suntem în proces de transfer al spitalelor raionale de la consiliile raionale la minister, în conformitate cu modificările legislative deja intrate în vigoare”, a scris Ala Nemerenco într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În același context, ministra a oferit un exemplu prin care legea ar fi fost sfidată.

„Noul fondator – Ministerul Sănătății – are dreptul de a rezilia contractele cu directorii, vicedirectorii și alt personal de conducere. Astfel, am reziliat contractul cu directorul Vladimir Popovici, numit ilegal de către Consiliul raional Ungheni în 2022. Am oferit atribuția de interimat actualului vicedirector Elvira Stati până la organizarea concursului. Ce face președintele raionului (Ghenadi Mitriuc n.r.)? Îl trimite ilegal pe Popovici în concediu. Pentru 61 de zile. Până la 15 mai, că tare a obosit.

Desigur, aceasta decizie este ilegală. Este o depășire a atribuțiilor de către un reprezentant al Administrației Publice Locale, care nu mai are rol de fondator. Și trebuie să se ocupe de aceste încălcări anumite instituții. Show-rile vor continua, căci sunt plătite să se desfășoare într-un sincron de invidiat, cu toată debandada de proteste. Toți acești șefuleți cu raioane trase politic lucrează doar cu soldă.

Spitalul raional Ungheni este un spital mare, cu profil subregional și potențial care trebuie dezvoltat. Atât personalul medical, cât și pacienții merită în Ungheni un spital modern. Și așa un spital vor avea, vă veți convinge într-un timp scurt. Un lucru nu pot înțelege: cum de s-a întâmplat că la Ungheni, pe malul Prutului, alături de România și UE, să ajungă să conducă oameni catapultați direct din anii ‘37?”, a conchis Ala Nemerenco.

