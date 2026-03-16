Documentarul Prigoana din Basarabia, premiat la un festival internațional din SUA

Filmul documentar „Prigoana din Basarabia”, în versiunea engleză „The Exile from Bessarabia”, regizat de Natalia Ghilașcu și Sergiu Ene, a fost distins cu Premiul de Merit la Festivalul Internațional de Filme Documentare „Fără Granițe”, desfășurat în statul Delaware, SUA.

Anunțul oficial al juriului a fost făcut pe 15 martie, iar producția moldovenească a fost premiată la două categorii importante: documentare istorice și documentare bazate pe crime reale. Potrivit organizatorilor, ceremonia de înmânare a premiilor este programată pentru 17 martie.

Festivalul, ajuns la cea de-a 14-a ediție, este unul dintre puținele evenimente cinematografice dedicate exclusiv filmelor documentare și docu-dramelor, fiecare producție fiind evaluată individual în funcție de valoarea artistică și impactul mesajului transmis.

Documentarul aduce în atenție un episod mai puțin cunoscut din istoria celui de-al Doilea Război Mondial – deportarea romilor din Basarabia în anul 1942, în timpul regimului lui Ion Antonescu. Mii de familii rome au fost deportate în Transnistria, unde mulți au murit din cauza foametei, bolilor și condițiilor dure de trai.

Prin interviuri cu supraviețuitori, materiale de arhivă și o narațiune centrată pe experiențe umane, filmul reconstituie povești de suferință și reziliență, readucând în atenția publicului o tragedie despre care s-a vorbit prea puțin timp de decenii.

Regizoarea Natalia Ghilașcu spune că realizarea documentarului a avut și o dimensiune personală.

„Ca jurnalistă și cineastă din Moldova, am documentat mereu viețile oamenilor ale căror voci sunt adesea ignorate. Dar nimic nu m-a pregătit pentru tăcerea care înconjoară deportarea romilor din Basarabia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, a declarat ea.

Filmul este construit în jurul mărturiilor unor supraviețuitori romi care, în momentul deportării, aveau între șase și nouă ani, oferind o perspectivă rară asupra acestei traume colective.

Documentarul este rezultatul colaborării dintre mai mulți cineaști. Natalia Ghilașcu semnează regia și scenariul, iar Sergiu Ene este regizor, director de imagine și editor al producției. Filmul a fost produs de Nicolae Rădiță, fost președinte al Centrului Național al Romilor, implicat anterior și în documentarul „Prigoana din Basarabia” realizat în 2012, care a obținut premiul pentru „cel mai bun film local” la Festivalul Internațional de Filme Documentare CRONOGRAF.

Distincția obținută la festivalul din Statele Unite reprezintă o recunoaștere internațională importantă pentru cinematografia documentară din Republica Moldova și pentru eforturile de a readuce în memoria colectivă episoade istorice mai puțin cunoscute.