Maia Sandu: Rusia poartă responsabilitatea pentru catastrofa ecologică de pe Nistru

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru poluarea râului Nistru cu produse petroliere, provocată de bombardamentele asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnestrovsk.

Potrivit șefei statului, incidentul reprezintă o amenințare directă pentru alimentarea cu apă a Republicii Moldova.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Maia Sandu a anunțat că autoritățile moldovene au declarat alertă ecologică și au început să ia măsuri pentru a limita consecințele contaminării.

„Atacul Rusiei asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnestrovsk a deversat petrol în râul Nistru, amenințând alimentarea cu apă a Moldovei. Am declarat alertă ecologică și acționăm pentru a ne proteja poporul. Rusia poartă întreaga responsabilitate”, a scris președintele.

Menționăm că autoritățile din Moldova au început să intervină pe râul Nistru încă din 11 martie, când au fost instalate primele filtre de protecție la Cușernița, în raionul Soroca, pentru a limita răspândirea poluantului. O zi mai târziu, alimentarea cu apă a fost suspendată în zona Naslavcea, iar în zonă au fost montate baraje suplimentare.

Pe 13 martie, România a oferit sprijin Republicii Moldova, trimițând baraje plutitoare și materiale absorbante. În aceeași zi, au fost instalate noi sisteme de protecție în mai multe localități, printre care Cureșnița, Arionești și Cosăuți.