Dodon îi abandonează pe socialiști și își închipuie în fruntea unui „front de salvare” a Republicii Moldova. „Kuliokarul” care a vândut țara noastră rușilor, spune că îi este „milă de țară”

Fostul președinte de țară și socialistul Igor Dodon, învinuit de procurori pentru trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită, organizarea, dirijarea și acceptarea cu bună-știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat, infracțiuni pentru care acesta riscă până la 20 de ani de închisoare, se visează în fruntea unui ”front de salvare” a Republicii Moldova, scrie ZiarulNational.

Potrivit lui Dodon, partidul Socialiștilor (PSRM) nu este capabil să dea jos actula guvernare, ira din acest motiv este nevoie de o mobilizare generală.

„În ultima perioadă primesc foarte multe propuneri privind crearea de platforme, fronturi, mișcări, organizații care nu au tangență neapărat cu socialiștii. Eu sunt membru al PSRM și îmi susțin pe deplin colegii, dar cred că la ziua de astăzi niciun partid nu poate singur să înlăture această guvernare antipopulară.

Trebuie să unim oamenii din diferite partide, regiuni, categorii sociale – pe toți cei care doresc și sunt gata să salveze țara și viitorul poporului nostru” a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

Socialistul afirmă că alături de el ar fi 75 la sută din populația Republicii Moldova.

„Cei care sunt nemulțumiți de actuala guvernare sunt majoritari acum. Sunt peste 75% de cetățeni nemulțumiți. Nu să ne unim pentru…Eu nu am ambiții politice să devin conducător. Eu am fost deja președinte, vicepreședinte, vicepremier, ministru…Mi-e milă de țară, iar din acest motiv trebuie să ne unim. Să fondăm un front de salvare a Moldovei și să stabilm un singur obiectiv – înlăturarea acestei puteri. Oamenii să decidă dacă la putere vor fi cei de dreapta sau de stânga. Mai rău ca pe vremea Maiei Sandu în Republica Moldova nu a fost niciodată și nu va fi. Orcine ar veni la guvernare va fi mult mai bun decât actuala guvernare, iar eu, grație experienței pe care o am, pot să te ajut” a mai declarat Dodon.