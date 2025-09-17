Dodon neagă legăturile cu basarabenii surprinși la Hotel Internațional din Iași

Reprezentanții Partidului Socialiștilor din Republicii Moldova (PSRM) califică drept „o invenție ieftină” informațiile apărute în presa română despre 13 cetățeni basarabeni proruși care au fost surprinși într-un hotel din Iași, în timp ce sunau cetățeni din Republica Moldova pentru a-i îndemna să voteze la alegeri partidul lui Igor Dodon.

Carmena Lupei, purtătoarea de cuvânt a PSRM, a declarat că „publicațiile de acest tip au un caracter speculativ”.

„O invenție ieftină a unui regim aflat în agonie. Orice afirmații privind „surprinderea” unor cetățeni pentru preferințele lor politice trebuie să fie confirmate oficial de către organele competente. Publicațiile de acest tip au un caracter speculativ și sunt folosite pentru a tensiona situația și a discredita anumite forțe politice. Îndemnăm jurnaliștii din Moldova, dar și publicațiile din România, să verifice faptele înainte de a lansa declarații sonore”, a spus Lupei.

Amintim că luni, 15 septembrie, un incident inedit s-a petrecut la Hotelul Internațional din Iași. Polițiștii au fost sesizați despre activități suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova, cazați în cadrul acestei unități hoteliere.

O sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție a declarat că persoanele respective ar fi fost organizate pentru a suna în Moldova și a convinge alegătorii ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să voteze formațiunea fostului președinte Igor Dodon.