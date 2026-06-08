Dodon, Șor și Șoșoacă au fost oameni de umplutură la forumul lui Putin

Analiștii politici Igor Boțan și Nicolae Negru afirmă că participarea unor politicieni pro-ruși din R. Moldova și România la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg demonstrează încercarea Moscovei de a-și mobiliza și coordona aliații din regiune, în contextul izolării tot mai accentuate a Rusiei pe plan internațional.

La evenimentul desfășurat în perioada 3–6 iunie la Sankt Petersburg au participat mai mulți politicieni cunoscuți pentru pozițiile lor favorabile Kremlinului, printre care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, oligarhul fugar Ilan Șor, fosta deputată Marina Tauber și europarlamentara română Diana Iovanovici-Șoșoacă.

Potrivit lui Nicolae Negru, prezența acestora la forum reflectă schimbările prin care a trecut evenimentul după invazia rusă în Ucraina și retragerea liderilor occidentali din cadrul reuniunii.

„Totuși, e un forum economic. Ce are Tauber, ce are Furtună, ce are Șoșoacă cu investițiile, cu economia? Ei au fost oameni de umplutură. Trebuia să creeze o anumită activitate, trebuia să umple spațiul, dar de unde să iei dacă nu vin oameni?”, a declarat analistul.

Negru a amintit că, în trecut, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg participau lideri politici și economici de prim rang, inclusiv foștii lideri europeni Angela Merkel și Emmanuel Macron, dar și personalități importante din Asia. După declanșarea războiului pe scară largă împotriva Ucrainei, Rusia a rămas însă fără participarea reprezentanților occidentali.

Analistul consideră că reuniunea este utilizată și pentru consolidarea relațiilor dintre grupările și politicienii favorabili Moscovei din diferite state.

„Rusia adună oamenii săi și face un fel de unire – rusofilii din Republica Moldova și rusofilii din România”, a comentat Nicolae Negru, referindu-se la aparițiile publice comune ale Marinei Tauber, Ilan Șor și Dianei Șoșoacă.

În ceea ce îl privește pe Igor Dodon, expertul afirmă că mesajele acestuia nu au adus elemente noi.

„Dar în ceea ce-l privește pe Dodon, el e în rolul său, adică n-am auzit ceva nou, că el a spus ceea ce spune”, a adăugat Negru.

La rândul său, analistul politic Igor Boțan consideră că participarea acestor persoane la forum reprezintă un semnal privind intențiile Moscovei de a-și reactiva și coordona rețelele de influență din regiune.

„Un semnal clar că Rusia își adună toate sculele și le încarcă bateriile pentru proiectele pe care le continuă”, a declarat Boțan.

Expertul a făcut referire inclusiv la activitatea fundației „Evrazia”, organizație asociată cu Ilan Șor și sancționată internațional pentru acțiuni considerate de destabilizare a Republicii Moldova.

În cadrul forumului, Igor Dodon a declarat că Republica Moldova ar trebui să renunțe la sancțiunile impuse Federației Ruse și să reia dialogul cu Moscova. Marina Tauber a participat la o sesiune dedicată rolului mass-media în era inteligenței artificiale, alături de Diana Iovanovici-Șoșoacă, iar Ilan Șor a inaugurat un pavilion al platformei de plăți A7 împreună cu președintele băncii ruse „Promsveazibank”, Petr Fradkov.

Potrivit experților, aceste apariții confirmă faptul că Forumul Economic de la Sankt Petersburg este utilizat nu doar ca platformă economică, ci și ca instrument de promovare a intereselor geopolitice ale Federației Ruse în regiune.