MAE recomandă evitarea călătoriilor neesențiale în Israel

Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Israel. Decizia a fost luată în contextul agravării situației de securitate din regiune și al riscului ridicat de escaladare a conflictului dintre Israel și Iran.

Potrivit MAE, autoritățile israeliene au instituit restricții la nivel național, valabile până în seara zilei de 8 iunie, ora 20:00. În această perioadă, instituțiile de învățământ sunt închise, adăposturile publice au fost deschise pentru populație, iar spitalele funcționează în subteran. Totodată, transportul public circulă cu restricții, adunările publice sunt limitate, iar activitatea instituțiilor publice este afectată.

Deși Aeroportul Internațional Ben Gurion continuă să funcționeze în regim obișnuit, autoritățile de la Chișinău avertizează că situația rămâne extrem de volatilă și se poate modifica rapid.

În acest context, MAE recomandă evitarea tuturor călătoriilor neesențiale în Israel și reiterează apelul de a evita deplasările în zonele cu risc sporit de securitate, inclusiv în nordul țării, în apropierea frontierelor și în alte regiuni afectate de evoluțiile militare.

Cetățenii aflați în Israel sunt îndemnați să evite zonele aglomerate, să identifice din timp cele mai apropiate adăposturi antirachetă, să păstreze documentele de identitate la îndemână și să urmărească permanent informațiile oficiale ale autorităților israeliene.

De asemenea, aceștia trebuie să respecte fără întârziere toate instrucțiunile de securitate emise de autoritățile locale.

MAE precizează că Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv monitorizează permanent evoluțiile de securitate și menține contactul cu autoritățile locale și partenerii internaționali.