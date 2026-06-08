Mărturiile localnicilor din Lopatna după explozia dronei: S-a zguduit casa

Locuitorii satului Lopatna, raionul Orhei, spun că au trăit momente de panică în noaptea în care o dronă s-a prăbușit și a explodat pe un teren agricol din apropierea localității.

Oamenii povestesc că au fost treziți de un zgomot puternic și de o lumină intensă, iar mulți dintre ei au ieșit imediat din case pentru a vedea ce s-a întâmplat.

Maria, o localnică, spune că deflagrația a fost atât de puternică încât a zguduit locuințele din zonă.

„S-a auzit tare. Prima dată aud de așa ceva, nu știam eu de dronă. A explodat tare. Ne-am speriat. S-a zguduit casa”, a declarat femeia.

Potrivit acesteia, mai mulți vecini au ieșit în stradă imediat după explozie, alarmați de zgomotul produs.

Deși Ministerul Apărării a anunțat că sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale și cele de cooperare transfrontalieră au detectat traversarea frontierei Republicii Moldova de către un aparat de zbor în jurul orei 00:20, mai mulți locuitori afirmă că incidentul s-ar fi produs mai devreme, ieri, între orele 22:22 și 23:00.

„Povești. La ora 22:22. Eu am fost acolo. Drona a buhnit. Multă lume în drum. Tot satul a ieșit. Din satele vecine au venit”, a declarat un bărbat care susține că a surprins momentul zborului pe camerele video.

O altă persoană din localitate a relatat că a ajuns la locul incidentului și a observat mai multe fragmente ale aparatului de zbor.

„Am găsit motorul, două bucăți de aripi, fragmente de plastic și o groapă cam de mărimea unei căldări”, a spus localnicul.

Acesta consideră că drona a urmat o traiectorie clară înainte de impact.

„A fost special trimisă drona. A mers drept. A luminat tot satul”, a adăugat el.

Imaginile surprinse la fața locului arată că aparatul de zbor s-a prăbușit pe un câmp arabil din extravilanul satului Lopatna. În urma incidentului nu au fost raportate victime.