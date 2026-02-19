Doi ani de la accidentul în care Mihai Beșliu ar fi fost ucis de Nicanor Ciochină. Mesajul devastator al mamei copilului

Doi ani de la tragicul accident de la Boldurești, în care Mihai Beșliu, în vârstă de 14 ani, și-a pierdut viața, după ce ar fi fost lovit cu mașina de fostul primar al localității, Nicanor Ciochină, se împlinesc astăzi, 19 februarie. Cu această ocazie, mama copilului a publicat un mesaj devastator pe rețele, în care își amintește despre ultima zi când și-a văzut fiul în viață. „19.02.2024 – ziua când totul s-a terminat”, a scris femeia.

„19.02.2024 – ziua când, pentru ultima dată, mi-am văzut fiul în viață, i-am auzit vocea și i-am văzut zâmbetul. 19.02.2024 – ziua când totul s-a terminat. Viața lui Mihăiță s-a încheiat, iar viața noastră a devenit un chin și o luptă pentru dreptate.

Astăzi se împlinesc 2 ani de când Mihăiță nu mai este cu noi, 2 ani de când lacrimile mele îmi ard obrajii, de când dorul de fiul meu mă doare – un dor care nu va trece niciodată. Doi ani de când inima mea e la doi metri sub pământ.

Dacă aș putea să împart durerea și dorul cu cel care mi-a ucis fiul, să vadă și el cât de tare doare dorul, lacrimile și lupta pentru dreptate, poate ar recunoaște ce a făcut și că el este singurul vinovat că scumpul meu îngeraș nu mai este în viață.

Scumpul meu Mihăiță, pentru toți ai fost un simplu copil, dar pentru noi ești și vei fi mereu un mare erou”, a scris mama băiatului.

Mihai Beșliu, care avea 14 ani, a fost lovit mortal la Nisporeni, pe 19 ferbruarie 2024, iar șoferul a fugit de la fața locului. Oamenii legii au menționat că bărbatul se afla cu mașina de serviciu. La scurt timp, a fost reținut primarul de atunci al localității, Nicanor Ciochină