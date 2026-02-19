Misiuni în lanț din cauza vremii severe: Accidente și ambulanțe blocate

Salvatorii și pompierii au intervenit în 85 de situații în ultimele 24 de ore, majoritatea misiunilor fiind generate de condițiile meteo dificile, care au dus la blocarea autovehiculelor și la producerea unor accidente rutiere.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), 42 dintre intervenții au vizat scoaterea mașinilor rămase înzăpezite sau derapate de pe carosabil. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în raioanele Cahul, Soroca, Orhei, Cantemir, Hâncești, Leova, Taraclia, Basarabeasca, Criuleni, Cimișlia, precum și în UTA Găgăuzia.

Salvatorii au fost solicitați și pentru a facilita accesul ambulanțelor către pacienți în raioanele Hâncești, Taraclia, Căușeni și UTA Găgăuzia, unde autospecialele medicale întâmpinau dificultăți din cauza stării drumurilor. În toate cazurile, intervențiile au permis acordarea la timp a asistenței medicale.

De asemenea, condițiile meteo au favorizat producerea mai multor accidente. În apropiere de localitatea Todirești, echipele IGSU au intervenit pentru a elibera o femeie rămasă blocată într-un autoturism „Nissan”, după o coliziune cu un microbuz „Mercedes Sprinter”. Victima a fost preluată de medici și transportată la spital. Circumstanțele producerii accidentului urmează a fi stabilite.

În total, 335 de angajați ai IGSU, cu 88 de unități de tehnică, au fost mobilizați pentru gestionarea situațiilor generate de vremea nefavorabilă.