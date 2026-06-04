Doi israelieni, expulzați din Moldova după ce au lansat artificii dintr-o mașină în mers

Doi cetățeni străini, originari din Israel, au fost declarați persoane indezirabile în Republica Moldova pentru cinci ani și îndepărtați din țară, după incidentul de pe strada Nicolae Testemițanu din Chișinău, unde au fost lansate focuri de artificii dintr-o mașină aflată în mers.

Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), măsura a fost aplicată astăzi, 4 iunie 2026, de ofițerii Direcției Regionale Centru a IGM, în colaborare cu ofițerii Inspectoratului General al Poliției.

Cei doi bărbați au 21 și 22 de ani și sunt originari din Statul Israel. Aceștia au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Leușeni.

IGM precizează că, la demersul Inspectoratului General al Poliției, cei doi au fost declarați persoane indezirabile pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de cinci ani.

Decizia a fost luată după incidentul produs la 1 iunie 2026, într-un cartier rezidențial din Capitală. Potrivit autorităților, cei doi se aflau într-un automobil care circula cu viteză, iar în timpul deplasării au lansat focuri de artificii din vehicul.

Incidentul s-a produs pe strada Nicolae Testemițanu. Inspectoratul General pentru Migrație menționează că acțiunile celor doi au pus în pericol siguranța persoanelor aflate în apropiere și au generat riscuri pentru ordinea publică.

Potrivit instituției, prin comportamentul manifestat, cei doi străini au creat un pericol pentru securitatea națională și ordinea publică.