Moldovean găsit mort într-o mașină furată, scufundată într-un canal din Italia

Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 36 de ani, a fost găsit fără viață într-un automobil furat, descoperit răsturnat și parțial scufundat într-un canal de drenaj din apropierea orașului Milano. Primele informații ale anchetei indică faptul că bărbatul ar fi murit în urma unui accident rutier.

Tragedia s-a produs în apropierea localității Pantigliate, din zona metropolitană a orașului Milano. Autoturismul, un Alfa Romeo Giulia, a fost observat de un trecător pe fundul unui bazin de apă, iar la fața locului au intervenit carabinierii, pompierii și scafandrii.

După recuperarea vehiculului, autoritățile au descoperit în interior trupul neînsuflețit al unui bărbat de 36 de ani, originar din Republica Moldova.

Verificările efectuate de anchetatori au arătat că automobilul figura ca fiind furat. Acesta fusese sustras în aceeași noapte din localitatea Rodano, situată la aproximativ cinci kilometri de locul unde a fost găsit.

Potrivit presei italiene, pe corpul victimei nu au fost identificate urme de violență. De asemenea, toate airbagurile mașinii s-au declanșat în momentul impactului, ceea ce îi determină pe anchetatori să considere că cea mai probabilă ipoteză este un accident.

Investigația a mai stabilit că bărbatul purta mănuși în momentul producerii incidentului. Totodată, autoritățile italiene au precizat că acesta era cunoscut de forțele de ordine pentru infracțiuni patrimoniale și furturi.

Anchetatorii presupun că șoferul a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a ajuns cu mașina în canal, unde s-a înecat.

Carabinierii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate momentul decesului și pentru a afla dacă moldoveanul se afla singur în autoturism sau era însoțit de alte persoane în momentul accidentului.