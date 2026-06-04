Președintele Nicușor Dan va desemna primul premier basarabean din istoria Republicii România

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe în cursul zilei de astăzi numele premierului desemnat pentru formarea noului Guvern. Liderul PMP, Eugen Tomac, este în continuare favorit pentru această nominalizare, au declarat pentru Timpul.md surse politice de la București.

Desemnarea lui Eugen Tomac care să formeze un Cabinet format din miniștri tehnocrați și care să încerce să coaguleze o majoritate parlamentară care să susțină Guvernul este varianta cea mai probabilă.

Numele lui Eugen Tomac ca favorit pentru desemnare s-a conturat clar ma ales în primele zile ale acestei săptămâni. Însă între timp, președintele Nicușor Dan a avut discuții separate cu liderii PSD, PNL și USR – Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Dominic Fritz.

Cu Eugen Tomac la Palatul Victoria, președintele Nicușor Dan va continua planul său istoric de reunificare a Republicii Moldova cu România.

Eugen Tomac (44 de ani) este în prezent europarlamentar și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan. A mai fost membru al PDL, din care a demisionat în anul 2013 pentru a se alătura Mișcării Populare.

Eugen Tomac este absolvent al Facultății de Istorie a Universității din București, cu o experiență politică națională și europeană de peste 20 de ani. În prezent, este deputat în Parlamentul European și președinte al Partidului Mișcarea Populară.

De-a lungul carierei sale, a susținut în mod consecvent proiecte dedicate apărării drepturilor românilor din Diaspora și din comunitățile istorice. Este implicat activ în inițiative privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, precum și în proiecte destinate promovării identității culturale românești în regiune.

Din iulie 2019, Eugen Tomac este membru al Parlamentului European, aflat la al doilea mandat. În Legislativul de la Bruxelles, este membru în Comisia pentru Cultură și Educație, Comisia pentru ocuparea forței de muncă, Comisia specială pentru Scutul democrației europene, în Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE–Republica Moldova, precum și în Adunarea Parlamentară Euronest.

În perioada 2012-2019, a fost deputat în Parlamentul României. La alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 a obținut 78,6% din voturile românilor de peste hotare, fiind numit președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților.

Între 2009 și 2012, a fost Secretar de Stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar ulterior, consilier de stat în cadrul Cancelariei Președintelui României.

Totodată, în 2006-2007 a fost Expert pentru relațiile cu românii de pretutindeni în cadrul Administrației Prezidențiale.

În perioada 2004–2006 a fost redactor la revista Magazin Istoric.

Eugen Tomac a fost numit Consilier onorific al Președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni la data de 6 octombrie 2025.