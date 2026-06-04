Escrocherie de 780.000 de lei la Cahul. Victima a luat credite pentru a trimite banii

Poliția a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 25 de cazuri de fraudă telefonică, prejudiciul total depășind două milioane de lei. Cel mai grav caz vizează o femeie de 51 de ani din Cahul, care a pierdut 780.000 de lei după ce a fost convinsă de escroci să transfere bani pentru pretinse credite luate pe numele ei.

Potrivit Poliției, alte 226 de tentative de escrocherie au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor.

Cele mai multe cazuri raportate au avut loc în luna mai, însă victimele au sesizat autoritățile abia acum.

În cazul cu cel mai mare prejudiciu, victima a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei instituții bancare. Sub pretextul că pe numele femeii ar fi fost contractate credite, escrocii au convins-o să transfere bani pentru presupusa stingere a acestora.

Femeia a efectuat trei transferuri în numerar. Pentru a transmite banii, aceasta a folosit atât economiile personale, cât și credite bancare contractate în perioada respectivă.

Poliția precizează că schema cel mai des utilizată rămâne cea în care infractorii pretind că sunt reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei sau ai unor instituții bancare. Totodată, escrocii continuă să folosească platforme investiționale fictive pentru a induce victimele în eroare.

Cele mai multe cazuri și cele mai mari prejudicii au fost înregistrate în raionul Cahul, care reprezintă peste jumătate din valoarea totală a pagubelor raportate.

În cinci dintre cazuri, victimele au contractat credite sau au folosit împrumuturi pentru a transmite bani escrocilor.

O altă metodă utilizată frecvent este implicarea curierilor sau a punctelor de colectare a numerarului, în special în dosarele cu prejudicii mari.

Potrivit profilului victimelor, persoanele de peste 55 de ani rămân categoria cea mai vulnerabilă în fața fraudelor telefonice.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu transfere bani la indicațiile unor persoane necunoscute, să verifice informațiile direct la instituțiile oficiale și să sesizeze imediat autoritățile în cazul unei tentative de escrocherie.