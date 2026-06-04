Partidul Nostru cere crearea unei Comisii parlamentare de anchetă privind escrocheriile telefonice și propune măsuri concrete pentru protejarea cetățenilor!

Escrocheriile telefonice au provocat pagube de peste 30 de milioane de lei doar în ultimele săptămâni, iar autoritățile au demonstrat că nu sunt capabile să combată eficient acest fenomen.

În acest context, Fracțiunea Partidului Nostru propune crearea unei Comisii parlamentare de anchetă care să stabilească de ce instituțiile statului au permis dezvoltarea rețelelor de escroci, de ce solicitările venite inclusiv din partea autorităților române au rămas fără răspuns ani la rând și cine poartă responsabilitatea pentru lipsa de reacție în fața numeroaselor semnale de alarmă.

Totodată, Partidul Nostru a elaborat un proiect de lege care prevede măsuri concrete pentru reducerea fraudelor telefonice. Proiectul obligă furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice să implementeze mecanisme tehnice de verificare a autenticității apelurilor telefonice și de prevenire a falsificării identității apelantului (Caller ID Spoofing), astfel încât escrocii să nu mai poată utiliza numere false și să se prezinte drept bănci, poliție, CNA sau alte instituții ale statului.

În Statele Unite și Canada funcționează deja sistemul STIR/SHAKEN, care permite verificarea autenticității apelurilor telefonice și combate eficient astfel de fraude. Implementarea unor mecanisme similare în Republica Moldova ar oferi cetățenilor o protecție suplimentară împotriva grupărilor infracționale care operează prin intermediul call-centrelor și al IP-telefoniei.

O altă măsură propusă este interzicerea vânzării cartelelor SIM PrePay fără prezentarea unui act de identitate. Proiectul Partidului Nostru obligă operatorii să comercializeze cartelele doar după identificarea cumpărătorului, pe baza buletinului de identitate pentru cetățenii Republicii Moldova și a documentelor de identitate pentru cetățenii străini. Această practică este aplicată deja în majoritatea statelor și reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de limitare a activității grupărilor infracționale.

Cetățenii au nevoie de protecție reală împotriva fraudelor, iar statul trebuie să treacă de la imitarea luptei cu escrocii la măsuri eficiente și rezultate concrete.