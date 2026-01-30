Peste 1000 de arbori tăiați ilegal, descoperiți în timpul unui control inopinat la Ghidighici: Prejudiciul trece de jumătate milion lei

Peste 1000 de arbori tăiați ilegal au fost descoperiți în timpul controlului inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder a prezentat, într-un mesaj video, secvențe din cadrul verificărilor și a anunțat primele concluzii ale raportului realizat de inspectorii de mediu pe acest caz.

„1007 arbori tăiați ilegal au fost descoperiți, în urma controlului inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău.

Și mai grav, cei care au tăiat ilegal au încercat să șteargă urmele. Au dat foc la cauciucuri pe cioate, ca să distrugă complet urmele tăierilor ilegale și să nu se mai poată demonstra că acolo au fost copaci.

Acestea sunt primele concluzii ale raportului. La începutul săptămânii viitoare voi reveni cu mai multe detalii și măsuri.

Astfel de acțiuni nu pot fi tolerate. Furtul din pădure este o crimă împotriva fiecăruia dintre noi. Pădurea aparține tuturor.

Secvențele video au fost filmate de inspectorii de mediu în cadrul controlului”.