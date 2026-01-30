Vânt, polei și temperaturi de până la -22°C: Prognoza meteo pentru acest weekend

Temperaturile vor scădea în acest weekend, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vremea va fi însoțită de vânt puternic și polei, iar pe 31 ianuarie se așteaptă ninsori.

Potrivit meteorologilor, în perioada 31 ianuarie – 2 februarie, va fi cer noros și variabil.

„Pe 31 ianuarie, noaptea pe arii extinse, iar ziua izolat, va ninge slab. Pe 1 și 2 februarie, vremea va fi fără precipitații. Pe parcursul intervalului, pe drumuri se va semnala polei. Pe 31 ianuarie, din cauza intensificărilor de vânt, va viscoli, iar temporar vizibilitatea va fi scăzută”, au anunțat reprezentanții SHS.

Pe ianuarie, vântul va sufla moderat din nord, în jumătatea de sud a țării – cu intensificări de până la 15-18 m/s, iar pe 1 și 2 februarie va sufla slab până la moderat.

Temperaturi:

Minimele nocturne vor coborî treptat de la -5…-10°C până la -17…-22°C.

Maximele diurne se vor situa între -5 și -10°C pe 31 ianuarie, iar pe 1-2 februarie vor fi între -7 și -12°C.