Domnica Manole: Implicarea în politică nu este un impediment pentru a ajunge judecător la Curtea Constituțională

Deținerea a două mandate consecutive de către magistrații Curții Constituționale și implicarea viitorilor judecători ai instanței în activități politice până la depunerea jurământului nu contravin Legii Supreme. Despre acest lucru a anunțat președintele CC, Domnica Manole, care face referire la decizia Înaltei Curți de miercuri, 17 septembrie, prin care a fost declarată inadmisibilă sesizarea deputatului Gaik Vartanean.

Parlamentarul a contestat, încă în luna august, dreptul judecătorilor constituționali de a deține două mandate consecutive și a cerut Curții să constate drept „omisiuni legislative” și lipsa unei interdicții ca foști membru de partid să devină judecători constituționali, făcând referire la proaspăta desemnare a magistratului Sergiu Litvinenco, fost vicepreședinte al PAS.

Domnica Manole a subliniat că simpla calitate de membru de partid în trecut nu poate fi considerată incompatibilă cu numirea atât timp cât judecătorul renunță la această calitate până la depunerea jurământului.

„Legislația Republicii Moldova le interzice judecătorilor constituționali să fie membri de partid sau să desfășoare activități politice pe durata mandatului. Comisia de la Veneția afirmă că activitățile politice ale cetățenilor țin de esența democrației pluraliste și astfel ar trebui promovate. Acestea includ activitățile de ordin politic în cadrul partidelor politice, inclusiv activitățile persoanelor care s-ar putea califica pentru funcția de judecător constituțional în viitor. Cele două principii importante, protecția imparțialității judecătorilor și valoarea angajamentului politic în cadrul veții democratice trebuie reconciliate”, a declarat Domnica Manole.

În cazul deținerii a două mandate consecutive, președintele CC a precizat că acest lucru nu afectează independența magistraților.

„Curtea a reținut că legea fundamentală prevede un mandat de șase ani pentru judecătorii Curții Constituționali fără a stabili o limitare expresă a numărului de mandate. Atunci când Constituția stabilește că judecătorii Constituționali sunt numiți pentru un mandat de șase ani, ea are în vedere că durata unui mandat nu poate depăși șase ani, nu și numărul maxim de mandate”, a precizat Domnica Manole.

Totuși, magistratul a precizat că, recent, Comisia de la Veneția a recomandat ca în perspectivă, autoritățile de la Chișinău să ia în calcul fie prelungirea mandatului, fie instituirea unui mandat unic.

Amintim că, în 17 august, noii judecători ai Curții Constituționale, Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc, au depus jurământul în cadrul unei sesiuni speciale a Parlamentului. Liuba Șova, Nicolae Roșca și Domnica Manole au mai fost judecători constituționali, în timp ce fostul ministru al Justiției, Sergiu Litvinenco, și judecătorul Ion Malanciuc se află la primul mandat.

După ceremonia de acum o lună, Sergiu Litvinenco, care este fost vicepreședinte al PAS și fost demnitar desemnat de partidul de la guvernare, a precizat că legislația îl obligă să renunțe la preferințele sale politice și să devină imparțial abia după depunerea jurământului.