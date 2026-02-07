Sportivii moldoveni au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano

Sportivii din Republica Moldova au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026, desfășurată în mai multe locații din nordul Italiei.Purtător de drapel a fost schiorul Iulian Luchin, care a defilat la Cortina d’Ampezzo și Predazzo. Purtător de drapel a fost schiorul Iulian Luchin. Pe lângă ceremonia principală de la Milano, paradele sportivilor au avut loc în alte trei locații din nordul Italiei, iar sportivii noștri au defilat la Cortina d’Ampezzo și Predazzo.

Republica Moldova este reprezentată de o echipă de 5 sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, programate între 6-22 februarie 2026. Lotul include biatloniștii Alina Stremous, Pavel Magazeev, Maksim Makarov și schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici.

Aceștia vor concura în probele de biatlon și schi, cu primele starturi pe 10 februarie.Pe 3 februarie, sportivii care vor reprezenta țara noastră la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 au ajuns în Italia și au fost întâmpinați la Aeroportul Venice Marco Polo, anunță Olympic Moldova.