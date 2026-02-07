Moldova revine la statutul de exportator net de ulei

Balanța comercială a uleiului de floarea-soarelui a Republicii Moldova în sezonul 2025–2026 arată semne de redresare și revenire la statutul tradițional de exportator net de ulei, după perioadele dificile din sezonul anterior.

În intervalul iulie 2025–ianuarie 2026, exporturile de ulei au atins aproximativ 65,7 mii de tone, în timp ce importurile s-au situat la circa 9,3 mii de tone, ceea ce înseamnă că livrările externe au depășit de peste șapte ori volumele aduse din străinătate.

Această evoluție reprezintă un contrast pronunțat față de sezonul 2024–2025, când balanța comercială a uleiului era aproape neutră, cu exporturi de doar circa 8 mii de tone și importuri de aproape 6,9 mii de tone.

Totuși, chiar dacă revenirea este evidentă, balanța comercială din 2025–2026 rămâne mai puțin favorabilă decât în anii de vârf ai industriei, cum a fost sezonul 2023–2024, când Moldova exporta peste 138 mii de tone de ulei și importa sub 3 mii de tone. Aceasta reflectă faptul că industria de prelucrare locală încă nu și-a reluat pe deplin activitatea la capacitate maximă și se află într-o fază de recuperare.

Pe de altă parte, evoluția importurilor de ulei indică o adaptare a pieței interne la prezența uleiului din alte surse, în special din Ucraina, care domină în continuare importurile cu o pondere majoritară stabilă. Aceasta arată că, deși producția și exportul intern se îmbunătățesc, cererea internă pentru ulei suplimentar nu poate fi acoperită în totalitate de producția locală.

În ansamblu, balanța comercială a uleiului de floarea-soarelui revine treptat la o poziție pozitivă pentru Republica Moldova, consolidând rolul țării ca exportator net, dar evoluția indică necesitatea continuării măsurilor pentru consolidarea procesării interne și stabilizarea fluxurilor de materie primă.