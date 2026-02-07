Tatiana Rotari preia mandatul de deputată pe lista PAS

Tatiana Rotari va prelua mandatul de deputată în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidul Acțiune și Solidaritate, după ce Anastasia Nichita și-a depus demisia din funcție.

Procedura de validare a noului mandat a fost inițiată după ce Legislativul a luat act de demisia Anastasiei Nichita. În conformitate cu legislația electorală, locul vacant revine următorului candidat de pe lista PAS, Tatiana Rotari, care a acceptat oficial mandatul.

Tatiana Rotari a semnat documentele necesare la Comisia Electorală Centrală, exprimându-și disponibilitatea de a-și asuma responsabilitatea funcției de deputat și de a reprezenta interesele cetățenilor.

Noua deputată este juristă de profesie și are experiență în administrația publică. Anterior, a activat în cadrul Cancelariei de Stat, unde a deținut funcția de șefă adjunctă a Oficiului Teritorial Ungheni, coordonând activitatea autorităților publice locale din mai multe raioane. De asemenea, la începutul carierei sale profesionale, Tatiana Rotari a activat în domeniul educației.

Tatiana Rotari a figurat pe lista electorală a PAS la alegerile parlamentare din 2025 și urmează să-și exercite mandatul de deputată pentru perioada rămasă din legislatura în curs.