Zeci de cai sălbatici, găsiți morți din cauza gerului și a lipsei de hrană și de apă

Risc de alertă ecologică în Delta Dunării unde au fost descoperite trupurile fără viață a zeci de cai sălbatici. Animalele au pierit după ce gerul din ultimele zile le-a lăsat fără hrană și fără surse de apă.

Ecologiștii avertizează că situația s-ar putea agrava chiar dacă vremea s-a mai încălzit. Caii care au supraviețuit sunt extrem de slăbiți, iar prezența cadavrelor ridică riscul unei alerte epidemiologice. Autoritățile iau în calcul suspendarea vânătorii de șacali pentru a permite prădătorilor să mănânce leșurile animalelor.

În populațiile de cai sălbatici din Delta Dunării, gerul – cu temperaturi care au coborât spre minus 20 de grade Celsius – a secerat vieți. Pe grindul Dranov medicii veterinari au numărat deja în jur 40 de cadavre. Iar mulți dintre caii care au supraviețuit frigului și lipsei de hrană în peisajul înghetat zile la rând sunt piele și os.

În acest loc – în care se ajunge doar cu barca – aflat la 8 kilometri pe apă de Murighiol – trăiesc aproximativ 350 de cai sălbatici. Cât gerul a înghetat totul în jur, animalele n-au avut nici de unde să bea apă. Caii care au supraviețuit au ros scoarța copacilor.

Ștefan Răileanu, medic veterinar: Nu au avut energie calorică și încep să sucumbe a apărut inclusiv atrofierea musculară tocmai ca organismul să poată trăi umblă ca niște scheleți ambulanți.

În zonele în care localnicii au descoperit cadavrele cailor, morți de frig și de foame, este risc de alertă ecologică. Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării caută soluții ca să nu se ajungă acolo.

Bogdan Bulete, guvernatorul ARBDD: Dacă se confirmă că sunt un număr mare de cadavre în zona grindului Dranov, cu certitudine vom opri extractia la sacal în zona Murighiol – Dunavăț pentru a da posibilitatea șacalului să se hrănească cu cadavrele de animale.

Între timp, mai mulți voluntari au început să strângă hrană pentru caii sălbatici ai Deltei și să o transporte în zonele unde aceștia suferă de foame.

Marian Sterea, fotograf: S-au mobilizat foarte mulți agricultori, oameni de bine și ONG-uri care vor să doneze. Ne interesează furaje. Cineva a zis că vrea să ia un mânz acasă. Nu despre asta e vorba. Ei trebuie să rămână acolo. Doar să îi ajutam.

Potrivit ultimului raport al ARBDD, în Delta Dunării trăiesc în jur de două mii de cai sălbatici. Zona cea mai populată este Grindul Letea – unde trăiesc aproape jumătate dintre exemplare.