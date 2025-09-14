Donald Trump: „Administrația mea va lansa o investigație asupra lui George Soros pentru finanțarea protestelor”

Președintele SUA – Donald Trump a anunțat, în cadrul emisiunii „Fox and Friends”, că administrația sa va declanșa o anchetă împotriva miliardarului George Soros, pe care îl acuză că finanțează protestele violente din SUA.

Declarația vine la câteva zile după ce Trump a fost confruntat de protestatari într-un restaurant din Washington D.C., unii dintre ei scandând „Free Palestine” și comparându-l cu Hitler. „Unul dintre protestatari era bine îmbrăcat, părea să aibă bani. Eu cred că sunt plătiți”, a spus Trump.

El a reluat acuzațiile mai vechi conform cărora Soros și fiul său ar sprijini protestele de stânga din întreaga țară: „O să-l investigăm pe Soros, cred că este un caz de RICO împotriva lui și a altora. Asta depășește simpla idee de proteste, este agitație reală”.

Legea RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) este folosită în SUA pentru urmărirea în justiție a grupărilor implicate în activități criminale organizate, precum spălare de bani, extorcare sau mită.

Trump ceruse recent ca George Soros și fiul său să fie acuzați oficial pentru presupusa finanțare a protestelor violente. „George Soros și minunatul său fiu de extremă stângă ar trebui să fie acuzați conform RICO pentru sprijinul acordat protestelor violente și multor altor acțiuni, peste tot în Statele Unite ale Americii”, a scris Trump pe Truth Social.