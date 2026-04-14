Donald Trump o atacă pe Giorgia Meloni: „Sunt șocat de ea. Credeam că are curaj, m-am înșelat”

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat dur Italia într-un interviu acordat publicației Corriere della Sera, exprimându-și nemulțumirea față de premierul Giorgia Meloni.

Tensiuni pe tema petrolului și a armelor nucleare

„Vă place faptul că președinta voastră (a Consiliului, n.r.) nu face nimic pentru a obține petrolul?” – întreabă Donald Trump. „Le place oamenilor? Nu-mi pot imagina. Sunt șocat de ea. Credeam că are curaj, m-am înșelat”, spune Donald Trump în interviul acordat corespondentului ziarului italian la New York.

Întrebat dacă a discutat direct cu Meloni despre acest subiect, Trump a răspuns:

„Nu. Ea spune pur și simplu că Italia nu vrea să se implice. Chiar dacă Italia își ia petrolul de acolo și chiar dacă America este foarte importantă pentru Italia. Ea crede că America ar trebui să facă treaba pentru ea.”

Referindu-se la criticile venite din partea Papei și susținute de Meloni, Trump a reacționat dur:

„Ea este cea inacceptabilă, pentru că nu îi pasă dacă Iranul ar avea o armă nucleară și ar putea distruge Italia în două minute dacă ar avea ocazia.”

„Meloni nu mai este aceeași persoană, iar Italia nu va mai fi aceeași țară” spune Trump

Trump a mai spus că nu a mai vorbit cu Meloni de ceva timp: „Pentru că nu vrea să ne ajute cu NATO, nu vrea să ne ajute să scăpăm de arma nucleară. Este foarte diferită de ceea ce credeam. Nu mai este aceeași persoană, iar Italia nu va mai fi aceeași țară. Imigrația ucide Italia și toată Europa.”

În urmă cu o lună, într-un interviu pentru același ziar, Trump spusese despre Meloni că este o prietenă și o mare lideră care „încearcă mereu să ajute”

Reacția Giorgiei Meloni la atacul lui Trump la adresa Papei

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a considerat luni „inacceptabile” cuvintele adresate de președintele american Donald Trump, Papei, pe care l-a considerat „catastrofal în politica externă” după ce Leon al XIV-lea a criticat războiul din Orientul Mijlociu.

„Papa este capul Bisericii Catolice și este corect și normal ca el să invoce pacea și să condamne toate formele de război”, a adăugat prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, într-un comunicat, potrivit Le Figarocitat de Mediafax.

Președintele american Donald Trump l-a atacat dur pe șeful Bisericii Catolice. Papa Leon este groaznic în ceea ce privește politica externă, a spus Trump.

Ce a spus Trump despre Papa

Donald Trump a scris un lung mesaj pe propria rețea de socializare Truth Social în care îl atacă pe liderul catolicilor din întreaga lume

„Papa Leon este slab în ceea ce privește criminalitatea și groaznic în ceea ce privește politica externă. Vorbește despre „frica” de Administrația Trump, dar nu menționează frica pe care Biserica Catolică și toate celelalte organizații creștine au avut-o în timpul COVID, când arestau preoți, pastori și pe toți ceilalți pentru că țineau slujbe religioase, chiar și atunci când ieșeau afară și se aflau la o distanță de trei sau chiar șase metri. Îmi place mult mai mult de fratele său, Louis, decât de el, pentru că Louis este complet MAGA. El înțelege, iar Leon nu”, a scris Trump.

Reacția lui Trump

Despre Papa, Trump a afirmat că acesta „nu înțelege și nu ar trebui să vorbească despre război, pentru că nu are idee ce se întâmplă.

„Nu înțelege că în Iran au fost uciși 42.000 de protestatari luna trecută”, a adăugat Trump.

Italia suspendă acordul de cooperare în domeniul apărării cu Israelul

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat marţi că guvernul său a suspendat un acord de cooperare în domeniul apărării cu Israelul, reflectând relaţiile tensionate dintre aliaţii anterior apropiaţi, pe fondul continuării conflictelor din Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

Guvernul de dreapta al lui Meloni a fost unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai Israelului în Europa, dar în ultimele săptămâni a criticat atacurile acestuia asupra Libanului, care au ucis sute de oameni şi au rănit câteva mii.

Israelul a tras, de asemenea, focuri de avertisment săptămâna trecută asupra trupelor italiene care servesc în Liban sub mandatul ONU, provocând avarii unui vehicul.

„Având în vedere situaţia actuală, guvernul a decis să suspende reînnoirea automată a acordului de apărare cu Israelul”, a declarat Meloni în timpul unei vizite la Verona, în nordul Italiei.

O sursă apropiată de acest subiect, care a solicitat să rămână anonimă, a declarat că Meloni a luat această decizie luni, împreună cu miniştrii de externe şi al apărării, Antonio Tajani şi Guido Crosetto, precum şi cu viceprim-ministrul Matteo Salvini.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Israelului a refuzat să comenteze, potrivit news.ro.

Opoziția a solicitat suspendarea

Anunţul lui Meloni a fost o surpriză, întrucât a marcat o schimbare faţă de poziţia anterioară, prudentă, faţă de Israel. Dar opoziţia ceruse deja guvernului să suspende acordul.

„Solicitam acest lucru de ceva timp, alături de alte forţe progresiste”, a declarat liderul Partidului Democrat de centru-stânga, Elly Schlein, adăugând că Italia ar trebui să susţină şi suspendarea Acordului de asociere UE-Israel.

Memorandumul Italiei cu Israelul, semnat în 2003 de guvernul prim-ministrului de atunci, Silvio Berlusconi, a intrat în vigoare în 2006 şi se reînnoieşte automat la fiecare cinci ani, cu excepţia cazului în care una dintre părţi se retrage.

Acesta prevede cooperarea israeliano-italiană pentru „creşterea capacităţilor de apărare respective” şi acoperă domenii precum achiziţiile, instruirea şi „importul, exportul şi tranzitul de echipamente de apărare şi militare”.

Pe fondul tensiunilor diplomatice crescânde, Roma l-a convocat săptămâna trecută pe ambasadorul israelian pentru a protesta împotriva incidentului în care au fost implicate trupele italiene din Liban, iar luni, guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu l-a convocat pe ambasadorul italian „pentru a discuta situaţia din Liban”.