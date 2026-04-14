Prima cursă de tren de la Kiev până la Aeroportul Chișinău. Bolea: Peronul va fi refăcut complet

O nouă conexiune feroviară directă între Kiev și Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost lansată pe 14 aprilie, în regim experimental. Trenul a plecat din capitala Ucrainei în seara zilei de 13 aprilie și a ajuns în dimineața următoare la stația Revaca, din apropierea Chișinăului.

De la Revaca, pasagerii au fost transportați gratuit cu autobuzele până la aeroport, în baza unui mecanism testat în premieră. Garnitura a avut aproximativ 50 de călători.

Până în prezent, sectorul feroviar respectiv era utilizat exclusiv pentru transportul de marfă. Inițiativa de conectare a rutei de pasageri a fost realizată în colaborare cu Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, iar autoritățile susțin că proiectul este unul pilot.

Vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că scopul testării este evaluarea viabilității rutei, iar în cazul unor rezultate favorabile, aceasta ar putea deveni permanentă.

Oficialul a anunțat că stația Revaca urmează să fie modernizată în următoarele luni și va fi redenumită „Revaca Aeroport”. Proiectul prevede amenajarea unui peron modern, spații de așteptare, inclusiv pentru părinți cu copii, precum și infrastructură adaptată persoanelor cu dizabilități.

Autoritățile își propun, prin această inițiativă, să reducă timpul de acces către aeroport și să răspundă creșterii fluxului de pasageri din ultimii ani. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 30% dintre cei care utilizează Aeroportul din Chișinău sunt cetățeni ucraineni.