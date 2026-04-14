Deputați ai Adunării Populare din Găgăuzia pledează pentru căutarea de compromisuri cu Chișinăul

Nicolai Dudoglo, deputat al Adunării Populare a Găgăuziei, președinte al Partidului Popular găgăuz, consideră că partea găgăuză este de vină pentru escaladarea conflictului dintre Chișinău și Comrat. Marți, la ședința Adunării Populare, el a făcut apel la colegii săi (20 din 35 de deputați adunați) „să nu răspundă loviturilor de la Chișinău și să caute un compromis”.

„Înțeleg că ne pierdem puterile. Un răspuns dur din partea Găgăuziei nu aduce beneficii Găgăuziei…. Totul a început cu faptul că a trebuit să creăm un grup și să negociem (grupul de lucru al Parlamentului Republicii Moldova și al Adunării Populare – „I.”). Tot ce facem este lovit mai tare. Îl susțin pe deputatul Zaharija că trebuie să mergem la Chișinău și să negociem. Nu vor să se întâlnească cu conducerea, să creăm un al doilea sau al treilea grup”, a sugerat politicianul.

Referindu-se la tema alegerilor Adunării Populare, programată pentru 21 iunie, Dudoglo a spus că el și partidul său vor merge la urne numai atunci când „datele lor vor fi aprobate în cele din urmă de camera de apel”.

Președintele în exercițiu al Adunării Populare, Nicolai Ormanji, s-a plâns de refuzul Chișinăului de a se întâlni și de a discuta despre criza politică care s-a dezvoltat din cauza alegerilor din autonomie.

„Când au făcut modificări la Legea cu privire la Găgăuzia, ar fi trebuit să ne anunțe și să ne trimită un proiect pentru a da un aviz. Dar nu suntem invitați la audieri publice. În această formă, vor să schimbe Codul electoral și să ignore încă o dată legea cu privire la statutul juridic special”, crede el.

Ormanji a mai spus că pentru a doua săptămână solicită Organizației Internaționale CMI să organizeze o întrevedere cu deputații din Parlamentul Republicii Moldova, dar până acum nu a existat nicio reacție.

„Nu vor să vorbească încă cu noi, nu știu din ce motiv”, și-a exprimat uimirea Ormanji.