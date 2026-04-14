FMI: Continuarea războiului din Iran riscă să declanșeze o recesiune economică mondială

O escaladare suplimentară a conflictului din Iran riscă să declanșeze o recesiune globală, o inflație galopantă și o reacție violentă pe piețele financiare, a avertizat marți Fondul Monetar Internațional (FMI), potrivit The Guardian și BBC News.

Pe fondul unei volatilități din ce în ce mai mari, instituția cu sediul la Washington afirmă că pagubele economice cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în continuă creștere, FMI reducând previziunile de creștere pentru 2026 pe baza impactului de până acum al războiului.

În raportul său semestrial, FMI estimează că Marea Britanie va suferi cea mai bruscă revizuire în jos a creșterii economice și va înregistra cea mai mare rată a inflației din țările membre G7 în acest an, chiar dacă efectele costurilor energetice în creștere pot fi ținute sub control până la jumătatea lui 2026.

Cu toate acestea, în cel mai pesimist scenariu – „scenariul grav” -, care implică un război prelungit și prețuri la energie constant ridicate, FMI spune că creșterea globală ar putea scădea sub 2% în 2026 și că lumea s-ar confrunta cu „o situație critică de recesiune globală” care „a avut loc de doar patru ori din 1980 și până în prezent”.

Prețurile energiei au crescut constant în ultimele șase săptămâni, de când a început conflictul dintre SUA-Israel și Iran, iar FMI estimează că, în cel mai rău caz, petrolul ar putea ajunge la 110 dolari pe baril în acest an și la 125 dolari pe baril în 2027.

Prețurile petrolului au sărit din nou peste 100 de dolari pe baril luni, pe fondul tranzacționării instabile pe piețele globale, după ce negocierile cruciale de weekend dintre SUA și Iran s-au încheiat cu un impas și odată cu începerea blocadei americane asupra strâmtorii Ormuz și a porturilor iraniene. Marți, țițeiul Brent a scăzut cu 0,9%, la 98,5 dolari pe baril, pe fondul speranțelor privind continuarea negocierilor de pace.

Astfel, luând în calcul creșterea prețurilor țițeiului și gazelor, blocarea strâmtorii Ormuz și eșecul negocierilor de pace, inflația globală ar putea ajunge până la 6% anul viitor, ceea ce, la rândul său, ar putea determina băncile centrale să majoreze dobânzile.

În timp ce miniștrii de finanțe și șefii băncilor centrale din întreaga lume se reunesc la Washington pentru reuniunile de primăvară ale FMI și Băncii Mondiale, fondul afirmă că războiul a întunecat perspectivele de creștere globală.

Avertizând că țările din întreaga lume se vor confrunta cu o creștere economică mai lentă și o inflație mai ridicată, FMI mai spune că importatorii de energie și țările în curs de dezvoltare vor fi cei mai afectați.

Subliniind modul în care aceste consecințe afectează gospodăriile americane, pe fondul declarațiilor contradictorii ale președintelui Donald Trump cu privire la obiectivele Washingtonului în Orientul Mijlociu, FMI și-a redus prognoza privind creșterea economică a SUA pentru 2026 cu 0,1 puncte procentuale, până la 2,3%.

Cu toate acestea, cea mai drastică revizuire în jos dintre toate țările G7 vizează Marea Britanie, FMI reducând prognoza cu 0,5 puncte procentuale, la 0,8%, avertizând în același timp că inflația va urca la aproape 4%.

Noua estimare vine în contextul în care ministrul de Finanțe al Regatului Unit, Rachel Reeves, se pregătește să profite de reuniunile FMI pentru a îndemna țările din întreaga lume să organizeze un răspuns coordonat la consecințele economice ale războiului. Reeves, care urmează să sosească la Washington marți seara, este de asemenea așteptată să prezinte, în timpul vizitei sale în SUA, abordarea guvernului britanic privind acordarea unui sprijin țintit și temporar pentru întreprinderi.

Ca răspuns la raportul FMI, Reeves a declarat: „Războiul din Iran nu este războiul nostru, dar va avea un cost pentru Regatul Unit. Acestea nu sunt costuri pe care mi le-am dorit, dar sunt costuri la care va trebui să răspundem. Am promis că abordarea mea economică față de această criză va fi atât adaptată la o lume în schimbare, cât și responsabilă în interesul național, menținând inflația și ratele dobânzilor sub control pentru a proteja gospodăriile și întreprinderile.”

Trei scenarii

Pe fondul intensificării presiunilor asupra economiei mondiale, FMI a prezentat trei scenarii posibile privind războiul din Orientul Mijlociu în raportul său „Perspectivele economice mondiale” („World Economic Outlook” – WEO) – în care chiar și un conflict de scurtă durată ar afecta creșterea economică și ar alimenta inflația, comparativ cu previziunile anterioare, formulate în toamna anului trecut.

Pierre-Olivier Gourinchas, economistul-șef al FMI, a declarat: „În ciuda știrilor recente privind un armistițiu temporar, unele daune sunt deja făcute, iar riscurile de deteriorare rămân ridicate.”

Într-o „prognoză de referință” centrală – bazată pe ipoteza că perturbările aduse economiei mondiale de război se vor estompa până la jumătatea anului 2026 – creșterea globală ar scădea de la 3,4% anul trecut la 3,1% în 2026, o revizuire în jos cu 0,1 puncte procentuale față de raportul WEO anterior al fondului, publicat toamna trecută.

Reflectând impactul actual asupra nivelului de trai cauzat de creșterea prețurilor la energie, inflația globală ar urca, de asemenea, la 4,4%.

Cu toate acestea, în cazul în care conflictul se prelungește, FMI avertizează că o închidere mai îndelungată a strâmtorii Ormuz și deteriorarea suplimentară a facilităților de foraj și rafinare ar perturba economia globală mai profund și pentru o perioadă mai lungă.

Prezentând un „scenariu nefavorabil” care să reflecte acest risc – în care prețul global al petrolului rămâne la 100 de dolari în acest an, înainte de a scădea la 75 de dolari în 2027 – creșterea economică ar scădea la 2,5% în acest an, iar inflația ar urca la 5,4%.

Într-un „scenariu grav – în care un război mai îndelungat și mai intens ar menține prețul petrolului peste 110 dolari până în 2027 – creșterea economică globală s-ar prăbuși la aproximativ 2% în acest an, un prag considerat pe scară largă ca fiind echivalentul unei recesiuni mondiale. FMI estimează că, din 1980, creșterea economică globală a scăzut sub acest nivel de doar patru ori, cel mai recent în timpul pandemiei de COVID din 2020 și după criza financiară din 2008”.

Într-o lovitură care va afecta gospodăriile, inflația ar depăși, de asemenea, 6% – forțând băncile centrale din întreaga lume să majoreze ratele dobânzilor pentru a împiedica ca șocul să permită consolidarea creșterii rapide a prețurilor de consum.

Având în vedere amenințarea unei escaladări a conflictului din Orientul Mijlociu, FMI a afirmat că cea mai bună modalitate de a limita daunele economice este încetarea conflictului. În plus, a solicitat băncilor centrale să rămână vigilente și a îndemnat guvernele care iau în considerare utilizarea sprijinului financiar de urgență să se concentreze pe măsuri temporare și țintite, deoarece majoritatea țărilor au niveluri de îndatorare nesustenabil de ridicate.

„Măsurile nețintite – plafoane de preț, subvenții și intervenții similare – sunt populare. Dar ele sunt adesea prost concepute și costisitoare”, a spus Pierre-Olivier Gourinchas.