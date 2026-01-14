Donald Trump vrea ca NATO să îi dea Groenlanda

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri printr-o postare pe Truth Social că SUA are nevoie de Groenlanda în scopul Securității Naționale. Insula este vitală pentru „Domul de Aur” pe care Trump ar plănui să îl construiască. Declarația vine în contextul în care miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei merg astăzi la Washington pentru a soluționa problema insulei arctice, alături de vice-președintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

„Statele Unite au nevoie de Groenlanda în scopul Securității Naționale. Este vitală pentru Domul de Aur pe care îl construim. NATO ar trebui să ne deschidă calea pentru a-l obține. DACĂ NU O FACEM, RUSIA SAU CHINA O VA FACE, IAR ASTA NU SE VA ÎNTÂMPLA! Din punct de vedere militar, fără vasta putere a Statelor Unite, o mare parte din care am construit-o în timpul primului meu mandat și pe care o duc acum la un nivel nou și chiar mai înalt, NATO nu ar fi o forță eficientă sau un factor de descurajare – Nici pe departe! Ei știu asta, și la fel și eu. NATO devine mult mai formidabil și mai eficient cu Groenlanda în mâinile STATELOR UNITE. Orice mai puțin de atât este inacceptabil”, spune Donald Trump pe Truth Social.

Miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei se întâlnesc astăzi cu JD Vance și Marco Rubio

Miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei se întâlnesc astăzi cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio pentru a încerca să soluționeze disputa cu privire la Groenlanda. Discuțiile au scopul de a dezamorsa tensiunile diplomatice majore provocate de dorința declarată a președintelui american Donald Trump de a prelua sau anexa teritoriul groenlandez.

Delegația danezo-groenlandeză încearcă să „clarifice neînțelegerile” și să reafirme dreptul la autodeterminare al poporului groenlandez, propunând în schimb o colaborare mai strânsă pe teme de securitate și monitorizare în Arctica, fără a schimba statutul politic al teritoriului. De cealaltă parte, voci din Statele Unite, printre care și cea a președintelui, spun că Washingtonul vrea cu orice preț să obțină controlul asupra insulei arctice.

Groenlanda alege să meargă mai departe cu Danemarca

Înainte de această vizită, premierul groenlandez a declarat ferm că insula „nu este vânzare! Și că, în cazul unei alegeri forțate, Groenlanda alege parteneriatul cu Danemarca în detrimentul celui cu Statele Unite.

Tensiunile dintre Statele Unite și țările europene au escaladat după ce președintele american și-a intensificat retorica privind controlul asupra Groenlandei și la mențiunea că este posibilă și o utilizare a forței militare dacă nu se ajunge la un acord comercial. Donald Trump invocă motive de securitate națională și susține că trebuie să controleze insula pentru a preveni influența Rusiei și a Chinei în regiunea arctică.

Danemarca a trimis trupe în Groenlanda

Ministerul Apărării din Danemarca a trimis echipament militar și un detașament avansat în Groenlanda. Insula se pregătește să primească forțe militare mai mari și alte unități ale Ministerului Apărării, potrivit postului de televiziune și radio DR din Danemarca.

Donald Trump nu este de acord cu autodeterminarea Groenlandei

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen a declarat marți că țara sa vrea să meargă mai departe cu Danemarca, la fel ca vasta majoritate a populației insulei, care nu sunt de acord cu ideea apartenenței la Statele Unite. Donald Trump, confruntat cu această afirmație a prim-ministrului groenlandez, a spus că „Asta e problema lor. Nu sunt de acord cu ei. Nici nu știu cine este [premierul Groenlandei]. Dar asta va fi o mare problemă pentru el”.