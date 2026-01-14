Valeriu Chiveri: Tiraspolul trebuie să accepte reintegrarea pentru a depăși criza energetică

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că administrația de la Tiraspol ar trebui să accepte oferta Chișinăului privind reintegrarea Republicii Moldova, pentru a depăși dificultățile apărute în regiune din cauza crizei energetice. El a precizat că această soluție presupune extinderea graduală a câmpului constituțional pe întreg teritoriul țării.

Oficialul a făcut declarațiile miercuri, 14 ianuarie, înainte de ședința Guvernului. Potrivit lui Chiveri, există informații că în regiunea transnistreană urmează să fie prelungită starea de urgență economică, iar situația este legată de dificultățile privind livrarea gazelor naturale.

Valeriu Chiveri a mai spus că sprijinirea locuitorilor din stânga Nistrului și menținerea activității întreprinderilor industriale ar fi mai ușor de realizat dacă Tiraspolul ar accepta procesul de reintegrare. El a subliniat că această ofertă este susținută de o parte importantă a cetățenilor din regiune și ar reflecta dorința acestora pentru stabilitate, securitate și dezvoltare social-economică durabilă.

Vicepremierul a afirmat că, până în prezent, autoritățile de la Tiraspol nu au transmis o solicitare oficială și nu au arătat deschidere în această direcție. Totodată, el a menționat că decizia privind prelungirea stării de urgență economice în regiune ar urma să fie luată pe 15 ianuarie, din cauza problemelor de aprovizionare cu gaze naturale.

Anterior, pe 3 decembrie, Valeriu Chiveri a declarat că Chișinăul lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene, în condițiile în care formatul de negocieri „5+2” nu mai este funcțional în actualul context regional. El a explicat că reluarea acestui format este greu de imaginat, având în vedere că doi actori importanți ai procesului se află într-un război direct, iar acest lucru ar împiedica desfășurarea negocierilor.

Chiveri a mai precizat că unele elemente ale strategiei nu pot fi prezentate public în această etapă, pentru a nu afecta rezultatul final. De asemenea, el a spus că, în cazul unui eventual pachet de negocieri pentru pace între Ucraina și Federația Rusă, Republica Moldova nu își propune să fie inclusă într-un pachet de reglementare a conflictului transnistrean, ci într-un pachet de securitate regională.

Potrivit vicepremierului, pentru Chișinău este esențială retragerea forțelor militare ruse din regiune, iar procesul de negocieri privind reglementarea conflictului trebuie să includă atât Tiraspolul, cât și partenerii internaționali care susțin Republica Moldova, în special Uniunea Europeană, Statele Unite și OSCE.

Negocierile în formatul „5+2” includ participarea Republicii Moldova și a regiunii transnistrene, alături de OSCE, Federația Rusă și Ucraina, precum și Uniunea Europeană și Statele Unite.