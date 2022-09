„Donețk, Lugansk, Herson, Zaporojie și Crimeea sunt Ucraina”. Maia Sandu: R. Moldova respinge cu fermitate tentativa Rusiei de a anexa în mod ilegal regiunile ocupate din Ucraina

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu condamnă și respinge cu fermitate tentantiva Rusiei de a anexa în mod ilegal regiunile ocupate din Ucraina în urma unor „scrutine false organizate sub amenințarea armelor”, transmite Zdg.md.

„Donețk, Lugansk, Herson, Zaporojie și Crimeea sunt Ucraina. Sprijinul R. Moldova pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei rămâne neclintit”, se arată într-un mesaj postat pe contul de Twitter a Maiei Sandu după semnare „acordurilor de anexare” la Rusia a teritoriilor ocupate în urma războiului început de Rusia pe data de 24 februarie 2022.

I strongly condemn & reject Russia’s attempt to illegally annex occupied regions of🇺🇦 following sham votes it staged at gunpoint.

Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia & Crimea are Ukraine.#Moldova‘s support for 🇺🇦’s sovereignty & territorial integrity remains unfaltering.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) September 30, 2022