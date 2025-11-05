Justiție

Dorin Damir ar fi fost reținut, după perchezițiile din această dimineață

Președintele FEA, Fighting Entertainment Association, din Moldova, Dorin Damir ar fi fost reținut după descinderile din această dimineață. Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au efectuat percheziții într-un dosar pe evaziune fiscală.

Potrivit PCCOCS, perchezițiile procurorilor de astăzi au fost efectuate în cadrul unei cauze de evaziune fiscală.

